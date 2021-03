Postawił wszystko na jedną kartę. Wspólnie z żoną podjął decyzję o rozłące, by móc skoncentrować się na treningach. Wyjechał do Sopotu, by trenować z Michałem Modelskim. Nie było łatwo, ale wyrzeczenia wreszcie przyniosły efekt. Paweł Wiesiołek wywalczył brązowy medal w siedmioboju na Halowych Mistrzostwach Europy w Toruniu. Czy zatem wielobój będzie teraz chętniej oglądany i bardziej doceniany? Według samego Wiesiołka jest trochę dyscyplina zapomniana. Być może zmieni się to przed igrzyskami w Tokio, do których szykuje się Wiesiołek.

