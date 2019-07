Patrice Evra – wicemistrz Europy z 2016 roku – definitywnie zakończył karierę piłkarską. Poinformował o tym w wywiadzie dla "Gazzeta dello Sport".

Patrice Evra (zdj. arch.) / Philippe LECOEUR / PAP/PANORAMIC

Evra występował m.in. w AS Monaco, Manchesterze United i Juventusie Turyn. W kadrze Francji rozegrał 81 meczów.

Ostatnim zespołem 38-letniego Evry był West Ham United, w barwach którego grał do maja 2018 roku. Potem pozostawał bez klubu. Teraz zdecydował, że do futbolu w roli zawodnika już nie wróci.



Od kilku lat przygotowuję się do zawodu trenera i w tej roli widzę się w przyszłości. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za półtora roku będę gotowy poprowadzić drużynę - stwierdził Evra.