Piłkarze Paris Saint-Germain pokonali RB Lipsk 3:0 (2:0) i po raz pierwszy w historii klubu awansowali do finału Ligi Mistrzów. O trofeum zagrają w niedzielę z Bayernem Monachium lub Olympique Lyon.

Piłkarze PSG / JOSE SENA GOULAO / PAP/EPA

W związku z pandemią koronawirusa oraz wynikającymi z niej opóźnieniami ćwierć- i półfinaliści rywalizują w stolicy Portugalii tylko w jednym spotkaniu (bez udziału kibiców) i nie rozgrywają dwumeczu, jak dotychczas.



Wracający po wyleczeniu kontuzji Kylian Mbappe, który w ubiegłym tygodniu w ćwierćfinałowym spotkaniu z Atalantą Bergamo (2:1) pojawił się na boisku tylko na ok. pół godziny. Tym razem rozpoczął mecz w wyjściowym składzie paryżan. Szybko zaznaczył swoją obecność - w szóstej minucie posłał prostopadłe podanie do Neymara, ale po uderzeniu Brazylijczyka w sytuacji sam na sam piłka odbiła się od słupka i wyszła poza plac gry.





Neymar / Manu Fernandez / POOL / PAP/EPA



Chwilę później Neymar do siatki już trafił. Gola nie uznano, ponieważ zdaniem holenderskiego sędziego Bjoerna Kuipersa Brazylijczyk ręką zatrzymał piłkę po wybiciu węgierskiego bramkarza Petera Gulacsiego.



W 13. minucie PSG w końcu dopięło swego - po dośrodkowaniu Argentyńczyka Angela Di Marii głową bramkę zdobył Marquinhos. Defensywny piłkarz reprezentacji Brazylii trafił także na 1:1 w 90. minucie spotkania z Atalantą.



W 42. sam Di Maria wpisał się na listę strzelców, wykorzystując odegranie Neymara i niezdecydowanie defensywy RB Lipsk. Jeszcze przed przerwą paryżanie mogli zdobyć trzecią bramkę, ale Brazylijczyk ponownie uderzył niecelnie w dogodnej okazji.



Pierwsze fragmenty drugiej połowy należały do zespołu z Niemiec, którzy długo utrzymywał się przy piłce i coraz bardziej zbliżał się do bramki PSG. Kiedy wydawało się, że podopieczni Juliana Nagelsmanna złapali właściwy rytm, otrzymali kolejny cios - w 56. minucie na 3:0 podwyższył Hiszpan Juan Bernat, choć piłkarze z Lipska mieli w tej sytuacji duże pretensje do sędziego. Byli bowiem przekonani, że chwilę wcześniej asystujący przy tym golu Di Maria faulował rywala przy odbiorze piłki. Kuipers po konsultacji z VAR nie zmienił decyzji.



Rezerwowym bramkarzem PSG był Marcin Bułka. Między słupkami stanął Hiszpan Sergio Rico, ponieważ grający zwykle na tej pozycji Kostarykanin Keylor Navas doznał kontuzji w spotkaniu z Atalantą.



Finałowego rywala mistrz Francji pozna w środę. Tego dnia Bayern Monachium, którego piłkarzem jest Robert Lewandowski, zmierzy się z Olympique Lyon. Finał zaplanowano na niedzielę.







Paris Saint-Germain - RB Lipsk 3:0 (2:0).

Bramki: Marquinhos (13), Angel Di Maria (42), Juan Bernat (56).



Sędzia: Bjoern Kuipers (Holandia).