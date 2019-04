Ponad dwustu młodych adeptów pływania wzięło udział w pierwszej tegorocznej odsłonie Otylia Swim Tour, która odbyła się w Lublinie. – Lublin przywitał nas nie tylko słońcem, ale i gromadą uśmiechniętych dzieci – mówiła Otylia Jędrzejczak.

Ponad 200 dzieci wzięło udział w pierwszej tegorocznej odsłonie Otylia Swim Tour w Lublinie / materiały prasowe /

W trakcie całego dnia dzieci otrzymały kompleksową wiedzę zarówno od trenerów przygotowania motorycznego w hali, jak i trenerów pływania w wodzie. Otrzymały też atrakcyjne pakiety startowe ufundowane przez parterów i sponsorów Fundacji Otylii Jędrzejczak, m.in. firm Wiśniowski, ERGO i Aqua Wave.

Było zdecydowanie więcej chętnych, ale mieliśmy takie ograniczenia. Zainteresowanie naszym projektem w dalszym ciągu jest bardzo dużo i bardzo się cieszę, że Miasto Lublin, jako nasz współorganizator i Ministerstwo Sportu i Turystyki nam zaufało, dzięki czemu możemy ten projekt realizować - mówiła Otylia Jędrzejczak.



Pływam od 10 lat, to jest jedna z moich największych pasji. Wielu powiedziałoby, że nie ma to sensu, bo się pływa od ściany do ściany, a jednak jak się wskakuje to wody to się gna z całych sił, żeby być lepszym od innych - mówił Krzysztof Michałek, jeden z uczestników imprezy.Jego kolega Krzysztof Bożyk, też z Lublina, najbardziej cieszył się na spotkanie z Otylią Jędrzejczak. Widziałem w Internecie wyścig na 200 metrów delfinem, gdy Otylia wygrała w Atenach i ciarki przechodziły mi po plecach, jak słyszałem komentatorów - powiedział.

Uczestnikami Otylia Swim Tour są nie tylko dzieci, a także ich rodzice, którzy mogli wziąć udział m.in. w wykładach psychologa sportowego i dietetyka. Zainteresowanie było bardzo duże.

Bardzo się cieszę, że Otylia Swim Tour wrócił do Lublina i to z podwojoną siłą, bo w 2017 roku mieliśmy stu młodych adeptów pływania, a teraz ta liczba się podwoiła. Bardzo dobrze, że tę fantastyczną inicjatywę inaugurujemy właśnie w naszym mieście - mówiła Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, wiceprezydent Lublina.

/ materiały prasowe /

"Popularyzacja pływania jest jak najbardziej na tak"

Jednym z trenerów pracujących z dziećmi na pływalni w Lublinie była świetna przed laty pływaczka i koleżanka Otylii Jędrzejczak z reprezentacji Polski Paulina Barzycka. Fajnie brać ujdział w fajnych rzeczach. Popularyzacja pływania jest jak najbardziej na tak i ja też jestem z Otylią jak najbardziej na tak - mówiła Barzycka.

Czwarta zawodniczka Igrzysk Olimpijskich w Atenach na 200 metrów stylem dowolnym na co dzień prowadzi w Lublinie szkółkę pływacką, w której pływać uczy się blisko osiemset dzieci. - Pozostanie w pływaniu po karierze i praca z dziećmi to były zawsze moje marzenia. I te marzenia się spełniły, z czego bardzo się cieszę - dodała.

Projekt Otylia Swim Tour finansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a impreza w Lublinie współfinansowana jest ze środków Miasta Lublin. Na tegorocznej mapie Otylia Swim Tour jest pięć miast.