​To będzie niezwykła przygoda dla uczennic z małopolskich szkół! W środę w Myślenicach pięć wielkich mistrzyń sportu będzie z nimi ćwiczyć i przekonywać je do aktywności sportowej. To będzie kolejna odsłona tegorocznej edycji akcji "Mistrzynie w Szkołach" organizowanej przez Fundację Otylii Jędrzejczak.

Otylia Jędrzejczak i inne mistrzynie sportu zapraszają na niezwykłą lekcję WF-u / Materiały prasowe

Chcemy pokazać dziewczętom, że lekcja wychowania fizycznego jest nie tylko bardzo ważna, ale także może być fajna. Zależy nam, by przekonać je, że rezygnacja z lekcji wf to jest zły pomysł, który ma dla nich szkodliwe konsekwencje. Nasz projekt kierujemy do dziewcząt z ostatnich klas szkół podstawowych i wszystkich klas szkół średnich, bo właśnie wśród tej grupy notuje się największą absencję na lekcjach wychowania fizycznego - mówi Otylia Jędrzejczak.

Najlepsza zawodniczka w historii polskiego pływania zaprosiła do Myślenic cztery inne wybitne mistrzynie sportu - jedną z najpopularniejszych polskich lekkoatletek Ewę Swobodę, mistrzynię Europy w koszykówce kobiet Patrycję Czepiec-Golańską, mistrzynię świata w kolarstwie górskim Annę Szafraniec-Rutkiewicz oraz wicemistrzynię świata w rzucie młotem Joannę Fiodorow.

Każda z mistrzyń ma na swoim koncie wielkie osiągnięcia sportowe. Jestem dumna, że ten projekt tak się doskonale rozwinął, a naszych mistrzyń sportu nie musimy namawiać, by przyjechały na spotkanie z uczennicami - dodaje Jędrzejczak.

Oprócz wspólnego udziału z uczennicami w niezwykłej lekcji wychowania fizycznego, którą poprowadzi znana krakowska trenerka personalna Klaudia Koźbiał, mistrzynie będą odpowiadać na wszystkie pytania dziewcząt.

W trakcie zajęć chcemy pokazać, że każda z nas jest wyjątkowa. Naszym hasłem jest "Jestem sobą, Jestem Bella". Chcemy podkreślić, że piękno jest w każdej z nas bez względu na rozmiar i miejsce zamieszkania - wyjaśnia mistrzyni olimpijska w pływaniu. Sponsorem głównym Fundacji Otylii Jędrzejczak, wspierającym program "Mistrzynie w szkołach", jest firma Bella, wiodący na rynku producent artykułów higienicznych dla kobiet. Uczestniczki akcji otrzymają atrakcyjne pakiety startowe, ufundowane m.in. przez marki Bella, CityMotors Gdańsk i pozostałych partnerów fundacji.

Impreza rozpocznie się w środę, 6 października, o godz. 10.30 w hali sportowej na Zarabiu, przy ul. Zdrojowej 9. Projekt "Mistrzynie w szkołach" współfinansowany jest przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, a ta odsłona także przez miasto i gminę Myślenice. To będzie przedostatnia w tym roku edycja akcji "Mistrzynie w Szkołach". 12 października w Mińsku Mazowieckim z uczennicami ćwiczyć będą - oprócz Otylii Jędrzejczak - także medalistki olimpijskie Małgorzata Hołub-Kowalik, Agnieszka Kobus-Zawojska i Anna Kiełbasińska.