Reprezentację Polski piłkarzy ręcznych czekają w tym tygodniu ostatnie mecze przed mistrzostwami świata. Po krakowskim 4Nations Cup Biało-Czerwoni rozegrają jeszcze jeden turniej towarzyski w Katowicach. Natomiast już 11 stycznia zmierzą się z Francją na otwarcie czempionatu, którego współorganizatorem jest Polska.

Polscy piłkarze ręczni: Piotr Chrapkowski (L) i Przemysław Krajewski / Adam Warżawa / PAP

Krakowski turniej Polacy zakończyli na drugim miejscu. Podopieczni Patryka Rombla przegrali na start rozgrywek z Tunezją, by później pokonać Koreę Południową i Brazylię.

Dla Biało-Czerwonych ostatnim sprawdzianem formy przed mistrzostwami świata, których gospodarzami są Polska i Szwecja, będzie towarzyski turniej w Katowicach w dniach 4-6 stycznia. Polacy zagrają tam z Iranem, Marokiem i Belgią.

Na start mecz z Francuzami

W pierwszym meczu mistrzostw świata, 11 stycznia, Polska zmierzy się z Francją, a potem ze Słowenią i Arabią Saudyjską. Dla Polaków będzie to szczególny turniej, bo w meczach grupowych zaprezentują się przed polską publicznością. Niestety, Biało-Czerwoni wystąpią bez ważnego ogniwa drużyny, obrotowego Kamila Syprzaka, który doznał kontuzji w jednym z meczów ligowych w barwach PSG.

Najważniejsze w naszym zespole będzie zdrowie. Trwa okres przygotowań. Już dziś wiemy, że będzie to kadra bez Kamila Syprzaka, który będzie miał dłuższą pauzę. Natomiast mam nadzieję, że do zdrowia wróci Szymon Sićko. To młoda kadra. Kiedy ja grałem w reprezentacji, to kilkanaście lat temu też nikt w nas nie wierzył. My z roku na rok byliśmy jednak coraz mocniejsi. Teraz to będą ciężkie mistrzostwa, ale ważne, że gramy w naszym kraju. Kibice na pewno dopiszą - uważa były reprezentant Polski Adam Wiśniewski.

W kadrze na mistrzostwa świata znalazł się Piotr Chrapkowski, dla którego będzie to drugi turniej mistrzowski w Polsce. Poprzednio lewy rozgrywający brał udział w mistrzostwach Europy w 2016 roku. Wtedy Polska zajęła siódme miejsce.

Tamten poprzedni turniej, po początkowych sukcesach i zwycięstwie z Francją, zakończył się nie tak, jakbyśmy chcieli. Teraz mierzę wysoko, chcę zdobyć medal. Wierzę w tę drużynę i jeśli będziemy pokazywać nasze najwyższe umiejętności w każdym meczu, to jest to możliwe - stwierdził Chrapkowski.

Polacy zagrają na mistrzostwach świata po raz siedemnasty. Największym sukcesem naszego zespołu był srebrny medal na imprezie rozgrywanej w 2007 roku w Niemczech. W finale turnieju kadra Bogdana Wenty przegrała wówczas z gospodarzami 24:29. Reprezentacja Polski ma jeszcze na koncie trzy brązowe krążki światowego czempionatu.