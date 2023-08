Po bardzo udanym Rajdzie Estonii na Mikołaja Marczyka i Szymona Gospodarczyka czeka kolejne wyzwanie. Załoga Orlen Team przenosi się do innego kraju, ponad 400 kilometrów na północ, w okolice Jyvaskyla. To tam tradycyjnie ulokowana jest baza Rajdu Finlandii, który jest najszybszą rundą sezonu Rajdowych Mistrzostw Świata WRC. To prawdziwy festiwal prędkości.

/ ORLEN Team / Materiały prasowe Tor Autodromo Nazionale di Monza we Włoszech określany jest przez fanów Formuły 1 "świątynią" prędkości. Dla kierowców i fanów Rajdowych Mistrzostw Świata WRC taką "świątynią" jest Rajd Finlandii. Impreza ta znalazła się w pierwszym, historycznym kalendarzu WRC w 1973 roku. Od tamtej pory nigdy tego kalendarza nie opuściła. Nie ma rajdu, który miałby tak długą i bogatą historię w WRC. Nie ma też drugiego tak szybkiego rajdu. Na liście dziesięciu najszybszych wyścigów w historii WRC aż osiem pozycji to różne edycje Rajdu Finlandii. Ubiegłoroczną edycję zwycięzcy przejechali ze średnią prędkością 125,32 kilometrów na godzinę! Rajd Finlandii to też jedna z ulubionych imprez w kalendarzu Mikołaja Marczyka i Szymona Gospodarczyka. Załoga Orlen Team nie mogła sobie odmówić startu w tym wyjątkowym klasyku. Po szybkich trasach Rajdu Estonii przenieśliśmy się na... jeszcze szybsze trasy Rajdu Finlandii. Niesamowita liczba szczytów, zakrętów przechodzących jeden w drugi, ogromne skoki i prędkości. Ogromną rolę będą odgrywały tutaj ustawienia zawieszenia. Myślę, że podczas testów wykonaliśmy dobrą pracę i odrobiliśmy lekcję z zeszłego roku. Do Finów, którzy jeżdżą tymi trasami od lat 70., wciąż możemy trochę tracić, ale damy z siebie wszystko - mówił Mikołaj Marczyk. Miko Marczyk po testach Materiały prasowe Jak podkreśla Szymon Gospodarczyk, "siedem dni po zakończeniu Rajdu Estonii jesteśmy już w Finlandii". Te trasy są niesamowite. Długie zakręty, długie szczyty, prędkość powyżej 170 km/h - praktycznie cały czas ten samochód podskakuje. Tak naprawdę trzeba skupić się na tym, aby dobrze trzymać zeszyt, aby on po jakimś skoku nie wypadł. Wszystko dzieje się tutaj bardzo szybko, ale taka jazda daje niesamowicie dużo frajdy - mówi Szymon Gospodarczyk. Szymon Gospodarczyk Materiały prasowe Kiedy rozpocznie się Rajd Finlandii? Bazą Rajdu będzie oczywiście Jyvaskyla. Impreza rozpocznie się tradycyjnie od superoesu Harju, który ruszy w czwartek o godzinie 18:05 czasu polskiego. W piątek zawodnicy powalczą na dziewięciu odcinkach specjalnych, w sobotę na ośmiu, zaś w niedzielę na finałowych czterech próbach. Zwycięzców poznamy w niedzielę, w okolicach godziny 14:30 czasu polskiego po przejechaniu Power Stage'a Himos-Jämsä 2. Najtrudniejszym dniem będzie bez wątpienia sobota, kiedy to na załogi czeka 160 kilometrów odcinków specjalnych i aż sześć prób o długości powyżej 20 kilometrów. Załoga Orlen Team powalczy o powtórzenie dobrego wyniku z Estonii, chociaż nie będzie o to łatwo. Na liście zgłoszeń w klasie WRC 2 znalazło się 27 załóg w tym absolutna światowa czołówka. Mikołaj Marczyk z Orlen Team / ORLEN Team / Materiały prasowe