PKN ORLEN rozpoczyna współpracę z włoskim zespołem Scuderia AlphaTauri, którego głównym celem jest przygotowywanie przyszłych mistrzów świata.

Koncern rozpoczyna współpracę z włoskim zespołem Scuderia AlphaTauri / XPB / PAP/PA

W barwach AlphaTauri wystąpią Japończyk Yuki Tsunoda i Holender Nyck de Vries.

Grupa ORLEN to największy w Europie Środkowej koncern multienergetyczny, obsługujący ponad 100 milionów klientów. Globalna rozpoznawalność marki jest niezbędna do realizacji naszych celów strategicznych. Blisko połowa przychodów koncernu pochodzi ze sprzedaży za granicą. Dlatego konsekwentnie stawiamy na sponsoring sportowy, którego filarem jest obecność w najbardziej prestiżowej serii wyścigowej. Dzięki tej ekspozycji docieramy do setek milionów kibiców na całym świecie i budujemy spójną strategię marketingową w Polsce i za granicą. To olbrzymi potencjał, który będziemy dalej efektywnie wykorzystywać we współpracy ze Scuderia AlphaTauri - powiedział Daniel Obajtek prezes PKN ORLEN.