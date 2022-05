Kibice będą zadowoleni, rywale być może nieco mniej. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk zapowiedzieli udział w ORLEN 78. Rajdzie Polski. W swoim poprzednim starcie w tej imprezie Marczyk i Gospodarczyk uplasowali się na trzecim miejscu.

Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk (Skoda Fabia Rally2) na odcinku specjalnym Karowa podczas samochodowego Rajdu Barbórka w Warszawie / Piotr Nowak / PAP

W tym roku wystartujemy w 78. ORLEN Rajdzie Polski. To będzie dla nas wspaniałe wydarzenie. Startujemy w tym sezonie w mistrzostwach świata, ale nie mogło nas zabraknąć na wielkim święcie rajdów w Mikołajkach. Chcemy dumnie reprezentować naszego partnera, markę ORLEN, już w czerwcu, na najpiękniejszych trasach rajdowych na świecie - podkreślił Mikołaj Marczyk.



To będzie nasz czwarty start w Rajdzie Polski - miły powrót do mistrzostw Europy. Dobrze czujemy się z Szymonem na mazurskich trasach i na pewno damy z siebie wszystko. Można powiedzieć nieco w żartach, że w ramach przygotowania będziemy mieli dwa rajdy WRC w Portugalii i na Sardynii. Wierzę w to, że te starty zaprocentują później w Mikołajkach i będziemy mogli cieszyć oczy polskich kibiców - podsumował zawodnik ORLEN Teamu.



Rajd Polski zawsze jest dla mnie czymś wyjątkowym. Spotkanie z polskimi kibicami, największa motorsportowa impreza w kraju. To czerwiec, Mazury - klimat tego rajdu jest niepowtarzalny. Nigdzie nie startuje się lepiej, niż w domu. W zeszłym roku zajęliśmy w Rajdzie Polski 3. miejsce, za Aleksiejem Łukjaniukiem i Andreasem Mikkelsenem. Wierzę w to, że w tym razem powalczymy o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej - mówił Szymon Gospodarczyk.



Wideo youtube

Rajd Polski wpisał się na stałe do naszego rajdowego kalendarza. Pojawiliśmy się tam z Miko w 2018 roku i od tej pory pojawiamy się na każdej edycji. Bardzo lubimy ten rajd - to jedna z najlepszych imprez w tej części Europy i podkreślają to też zawodnicy z zagranicy. Oni też bardzo lubią przyjeżdżać do Mikołajek, to dla nich wielka gratka. Te szybkie zakręty, hopki, pośród pól i mazurskich jezior w czerwcowym słońcu - to coś wspaniałego - zakończył pilot Mikołaja Marczyka.

Panowie dwa razy zostali rajdowymi mistrzami Polski. Po raz pierwszy sięgali po ten tytuł w sezonie 2019, ledwie w trzecim roku profesjonalnych startów Marczyka. Po tym sukcesie załoga rozpoczęła współpracę z PKN ORLEN i dołączyła do składu ORLEN Team, by rywalizować w mistrzostwach Europy. W debiutanckim, przymusowo skróconym z powodu pandemii sezonie 2020, wzięli udział pięciu rundach europejskiego czempionatu, a zmagania zakończyli na 8. pozycji w klasyfikacji ERC i 4. w ERC1 Junior. Ich najlepszym rezultatem było 4. miejsce w generalce asfaltowego Rally Fafe Montelogo - trzeciej rundy FIA ERC 2020.

TU ZNAJDZIESZ WIĘCEJ INFORMACJI

W 2021 roku eksportowa załoga ORLEN Team łączyła starty w mistrzostwach Europy z rywalizacją w wybranych rundach mistrzostw Polski. W FIA ERC zakończyli sezon jako trzecia załoga, walcząc do samego końca o tytuł wicemistrzowski. Z kolei na krajowym podwórku pewnie sięgnęli po swoje drugie w karierze mistrzostwo Polski.

Sezon 2022 to kolejny sportowy awans obu panów, tym razem do mistrzostw świata, w których rywalizują w mocno obsadzonej kategorii WRC2. Zmagania rozpoczęli od asfaltowego Rajdu Chorwacji, zakończonego na 9. miejscu w klasyfikacji WRC2. Do Mikołajek przyjadą dobrze rozgrzani szutrową rywalizacją, ponieważ przed polską rundą FIA ERC czekają ich jeszcze dwie rundy WRC - Rajdy Portugalii i Sardynii.

14 szutrowych oesów wśród mazurskich jezior

Walka o zwycięstwo w ORLEN 78. Rajdzie Polski zostanie rozegrana na czternastu odcinkach specjalnych. Organizatorzy rajdu przygotowali siedem, dwukrotnie przejeżdżanych prób sportowych, które liczą 188,10km. Całkowita długość trasy czwartej rundy Mistrzostw Europy FIA wynosi 852,33km.

Piątek 10 czerwca będzie pierwszym dniem rywalizacji, do której start nastąpi o godzinie 17:00 w centrum Mikołajek. Wcześniej, o godz. 12:30 rozegrany zostanie odcinek kwalifikacyjny Baranowo (fragment ubiegłorocznego oesu Gmina Mragowo). O godz.19:00 rozpocznie się widowiskowa próba na torze Mikołajki Arena, do której dwie załogi startują równocześnie.

TU ZNAJDZIESZ HARMONOGRAM RAJDU

W sobotę 11 czerwca na kierowców i ich pilotów czeka siedem odcinków specjalnych liczących 107,36 km. Po pokonywanych dwukrotnie oesach Krzywe, Wojnasy i Wieliczki zawodnicy zmierzą się ponownie na torze Mikołajki Arena.

W niedzielę 12 czerwca finał walki o końcowy triumf w ORLEN 78. Rajdzie Polski. Sześć wymagających odcinków (przejeżdżane dwukrotnie Mikołajki Max, Świętajno i Miłki) o długości 78,24 km wyłoni zwycięzcę polskiego klasyka. Drugi przejazd próby sportowej Miłki będzie jednocześnie dodatkowo punktowanym Power Stage’m.

Szutrowa rozgrzewka przed ORLEN 78. Rajdem Polski

Rundy FIA ERC często są zaliczane także do kalendarzy krajowych mistrzostw, więc w rywalizację o czołowe pozycje często włączają się miejscowe załogi. Nie inaczej będzie podczas ORLEN 78. Rajdu Polski, który stanowi trzecią rundę RSMP. Uczestnicy tego cyklu przyjadą do Mikołajek rozgrzani szutrową rywalizacją w 41. Rajdzie Podlaskim, który poprzedzi polską rundę FIA ERC.



W tegorocznej odsłonie Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski zaplanowano dziewięć rund, z czego aż trzy rozgrywane na luźnej nawierzchni. Szutrową część kalendarza otworzy wspomniany 41. Rajd Podlaski (21-22 maja). Następnymi okazjami do walki o punkty do klasyfikacji RSMP będą ORLEN 78. Rajd Polski (10-12 czerwca) oraz Rajd Żmudzi na Litwie (9-10 lipca).

Rajd Podlaski to impreza, która powraca do mistrzostw Polski po 55-letniej przerwie. W tym roku zawody z bazą w Białymstoku będą jednocześnie inauguracyjną rundą litewskiego czempionatu. Do rywalizacji na oesach Podlasia zgłosiło się łącznie 88 załóg, w tym duety, których spodziewamy się w Mikołajkach. Jednym z nich są Szwedzi - Tom Kristensson i Andreas Johansson, którzy korzystają z Hyundaia i20 R5 z polskiej stajni Kowax 2BRally Racing. W Rajdzie Podlaskim kibice zobaczą także Dominika Butvilasa - litewskiego kierowcę, który w 2013 roku wygrał klasyfikację samochodów produkcyjnych w Rajdzie Polski.

Organizatorzy Rajdu Podlaskiego przygotowali dziewięć odcinków specjalnych o łącznej długości 106,5 km.

Materiały prasowe