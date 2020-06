Osiemnaście zawodniczek - w większości z klubów polskiej Tauron Ligi. Zawsze były w kręgu zainteresowań sztabu reprezentacji, jednak w zeszłym roku kto inny stanowił o jej sile. Teraz liderki dostały trochę wolnego, a na zgrupowanie kadry Jacka Nawrockiego przyjechały te zawodniczki, które w przyszłości najprawdopodobniej będą grały w pierwszym składzie biało-czerwonej kadry.

Trening siatkarek / Paweł Skraba / Materiały prasowe

Reprezentacja Polski w piłce siatkowej kobiet trenuje na zgrupowaniu w Centralnym Ośrodku Sportu w Szczyrku. To jest grupa dziewczyn, z których wiele jest bardzo perspektywicznych. Niewykluczone, że już w przyszłym sezonie część z nich będzie stanowić trzon reprezentacji - mówi trener polskiej drużyny Jacek Nawrocki.

Do Szczyrku przyjechało osiemnaście zawodniczek, w większości z klubów polskiej TAURON Ligi. W związku z odwołaniem imprez w sezonie reprezentacyjnym, Nawrocki postanowił pracować na zgrupowaniu z młodszymi zawodniczkami, a tym bardziej doświadczonym, choćby Joannie Wołosz, czy Malwinie Smarzek-Godek, dał wolne.

W tej drużynie jest wiele dziewczyn, które były już w składzie reprezentacji Polski i tu żadnych nowości nie ma. Wszystkie są rozsądnie wyselekcjonowane - dodaje trener.

Zawodniczki pojawiły się w ośrodku w Szczyrku 4 czerwca. Po przekroczeniu progu Centralnego Ośrodka Sportu przeszły badania na obecność koronawirusa, a następnie - zakwaterowane w jednoosobowych pokojach - czekały na wyniki. Te przyszły następnego dnia w godzinach wieczornych. Gdy dostałyśmy informację, że wszystkie jesteśmy zdrowe, to po piętnastu minutach w komplecie byłyśmy już w hali i odbijałyśmy piłki. To pokazuje, jak każda z nas potrzebowała siatkówki - mówi Magdalena Stysiak, czołowa zawodniczka polskiej reprezentacji.

Z każdą godziną stres narastał, bo im dłużej to trwało, tym bardziej się denerwowałem, ale na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Dostaliśmy wyniki, wszyscy są zdrowi i mogliśmy rozpocząć zgrupowanie - dodaje Nawrocki.

Trening siatkarek / Paweł Skraba / Materiały prasowe

Maria Stenzel, libero polskiej drużyny, nie ukrywa, że pierwsze zajęcia po długiej przerwie były bardzo miłe. Śmiesznie było, od razu zaczęłyśmy bawić się z piłkami. Wcześniej z niecierpliwością czekałyśmy na wyniki testów, bo głód treningu był niesamowity. Zwłaszcza, gdy już byłyśmy na miejscu, nie mogłyśmy doczekać się tej chwili - mówi Stenzel.

W tym sezonie polskie siatkarki nie zagrają meczów o stawkę, ale prawdopodobnie odbędą się spotkania towarzyskie. Nie ma oficjalnego celu, ale mecze towarzyskie też są dla nas ważne. Trener powiedział nam, że to, jak dzisiaj trenujemy, może mieć znaczenie chociażby w kontekście przyszłorocznych mistrzostw Europy. Uważam, że polska reprezentacja rośnie w siłę - wyjaśnia Stysiak.

To, że nie ma imprezy, nie znaczy, że nie mamy celu. Jesteśmy w grupie, która może się sprawdzić na treningach. Brak turnieju o stawkę nie sprawi, że będziemy ćwiczyć rekreacyjnie - dodaje Stenzel.

Nawrocki przyznaje, że w trakcie pandemii myślał o tym, że być może nie uda się przeprowadzić w tym roku żadnego zgrupowania. To byłaby duża strata. Dziś nie ma mowy o wygrywaniu i przegrywaniu meczów, ale jest mowa o rozwoju indywidualnym. Mam nadzieję, że wykonamy duży krok do przodu - mówi selekcjoner.

Każda z nas tęskniła za sportem, bo nie jesteśmy przyzwyczajone do siedzenia w domu. Odliczałam dni do przyjazdu do Szczyrku. Wszystkie mamy świadomość tego, co robimy i na jaką skalę. My nie trenujemy tylko sezonowo, bo to jest praca na długie lata kariery - dodaje przyjmująca Zuzanna Górecka.

Górecka i Stysiak początek pandemii spędziły we Włoszech, które koronawirus bardzo poważnie doświadczył. Panował ogromny chaos, mecze były przekładane, później odwoływane. Było dużo policji i wojska na ulicach. Szczególnie utkwiły mi w pamięci jeżdżące non stop karetki, bo to było naprawdę przerażające. Siedziałam cały czas w domu, wychodziłam do sklepu raz na tydzień czy raz na dziesięć dni - wspomina Górecka, która poprzedni sezon spędziła w zespole Igor Gorgonzola Novara.

Na początku liczyłam, że to szybko odejdzie. Czekałyśmy na wznowienie sezonu, trzy tygodnie siedziałam w domu we Włoszech. Niestety, nie minęło to szybko. W moich wspomnieniach też są jeżdżące ciągle karetki. Mieszkałam blisko szpitala, co chwila je słyszałam. Wieczorami na ulicach nie było żywej duszy, tylko policjanci. To był bardzo trudny, ale i pouczający czas - opowiada Stysiak, zawodniczka Savino Del Bene Scandicci.

Zgrupowanie siatkarek Materiały prasowe

Maria Stenzel dodaje, że czas pandemii był dla niej bardzo kształcący. Było dużo czasu na refleksje i myślenie, co by było, gdyby nie siatkówka. Jeśli ktoś w trakcie sezonu narzekał, że jest zmęczony, że jest ciężko, to teraz miał czas, by zatęsknić - mówi.

Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu w Szczyrku Tomasz Laszczak nie ukrywa radości, że sport powrócił na szczyrkowskie obiekty. Był smutek i pustka w ośrodku. Czekaliśmy, by ten sport do nas wrócił i już w maju ćwiczyli u nas na skoczni narciarskiej zawodnicy, ale nie było codziennego kontaktu z zawodnikami na korytarzu, czy w innych miejscach. Dzięki temu, że w tej chwili siatkarki wróciły do nas, mamy możliwość poczucia rytmu sportowego, czyli tego, co było przed pandemią - mówi Laszczak.

Piłka siatkowa to ważna dyscyplina dla Centralnego Ośrodka Sportu w Szczyrku. Mieści się tutaj m.in. Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Tak, latem naszym sercem jest siatkówka, ale jesteśmy ośrodkiem w górach, więc zimą królują u nas narciarstwo alpejskie i narciarstwo klasyczne - dodaje dyrektor COS w Szczyrku.