M.in. FC Barcelona i Borussia Dortmund mogą dziś zapewnić sobie miejsce w 1/8 finału Champions League. Przed nami przedostatnia kolejka fazy grupowej tych rozgrywek. We wtorkowy wieczór na boiska wybiegną drużyny z grup E, F, G oraz H.

Borusssia Dortmund na treningu / DANIEL DAL ZENNARO / PAP/EPA

W grupie E, w której rywalizują Atletico Madryt, Lazio Rzym, Feyenoord Rotterdam i Celtic Glasgow, jasne jest niemal wszystko. Wiadomo, że wiosną w europejskich pucharach grać będą Atletico, Lazio i Feyenoord, ale nie wiadomo jeszcze, który zespół w jakich rozgrywkach.

W tej chwili najbliżej awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów są drużyny z Madrytu i Rzymu, które zajmują dwa pierwsze miejsca w tabeli. Trzeci Feyenoord traci do Lazio punkt, a do Atletico 2 i dziś właśnie zagra u siebie z hiszpańskim zespołem. To może być trudny mecz dla Atletico, bo Feyenoord nie przegrał u siebie od 16 meczów.

Piłkarze Atletico Madryt na treningu / Olaf Kraak / PAP/EPA

W drugim spotkaniu Lazio u siebie podejmie Szkotów z Glasgow. Faworyt tego meczu jest tylko jeden - Lazio w ostatnich 11 meczach w europejskich pucharach przegrało tylko raz.

W grupie F także dużo niewiadomych. Szansę na awans do fazy play-off Ligi Mistrzów ma nawet ostatnie w tabeli Newcastle. Anglicy tracą trzy punkty do prowadzącej Borusii Dortmund. Między nimi są PSG i Milan.

Walka o awans do wiosennej części rozgrywek Ligi Mistrzów, a także Ligi Europy (tam awansują zespoły z trzecich miejsc z każdej grupy) trwać będzie do ostatniej kolejki. W tej przedostatniej, dziś wieczorem, Borussia zagra na wyjeździe z Milanem - który musi dziś wygrać, by myśleć o awansie do fazy pucharowej LM - a PSG u siebie z Newcastle.

W grupie G jasne jest już wszystko - przynajmniej, jeśli chodzi o 1/8 finału Ligi Mistrzów. Pewne awansu są Manchester City oraz Red Bull Lipsk. Zajmują dwa pierwsze miejsca w tabeli. The Citizens mają 12 punktów, Niemcy 9. Dwa ostatnie miejsca dla Crvenej Zvezdy Belgrad i Young Boys Berno. Na dwie kolejki przed końcem rozgrywek te zespoły mają po jednym punkcie. Właśnie one zmierzą się ze sobą dziś wieczorem. To bardzo ważny pojedynek, bo zwycięzca będzie niemal pewien awansu do 1/16 finału Ligi Europy z trzeciego miejsca w grupie.

W drugim dzisiejszym meczu Manchester City zagra u siebie z RB Lipsk. Próżno szukać szans na wygraną niemieckiej drużyny, która w październiku przegrała z Manchesterem 1:3, a w ubiegłym sezonie na Etihad Stadium straciła aż 7 bramek.

Do roszad może dojść w grupie H. O wyjście z grupy walczą trzy zespoły Barcelona, FC Porto i Szachtar Donieck. Prowadząca w tabeli Barcelona ma 9 punktów - tyle samo, ile drugie FC Porto. Dziś te drużyny zmierzą się ze sobą na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie. W tym meczu może zdarzyć się wiele, bo z jednej strony Barca na Estadio Olimpico wygrała 8 z 9 ostatnich meczów, ale z drugiej strony w ostatnich pięciu meczach we wszystkich rozgrywkach wygrała zaledwie dwa razy.

Piłkarze Barcelony na treningu / ALEJANDRO GARCIA / PAP/EPA

W innym wieczornym meczu grupy H, trzeci w tabeli Szachtar Donieck zagra na neutralnym terenie w Hamburgu z grającą już o nic drużyną z Antwerpii.

GRUPA E

Lazio Rzym - Celtic Glasgow 18:45

Feyenoord - Atletico Madryt 21:00

GRUPA F

AC Milan - Borussia Dortmund 21:00

PSG - Newcastle 21:00

GRUPA G

Manchester City - RB Lipsk 21:00

Young Boys - Crvena Zvezda 21:00

GRUPA H

Szachtar Donieck - Royal Antwerp 18:45

Barcelona - FC Porto 21:00