Na polskich boiskach zimowa przerwa, a w Europie rozgrywki toczą się swoim rytmem. To także czas otwartych okien transferowych w europejskich ligach. Po przejściu Krzysztofa Piątka do AC Milan, szykuje nam się kolejny interesujący transfer z udziałem Polaka. Oprócz tego będziemy kibicować polskim drużynom siatkarskim w meczach Ligi Mistrzów, a także obserwować zmagania na tenisowych kortach.

Wtorek przywita nas piłkarsko kilkoma spotkaniami w Premier League. Dużym zainteresowaniem będzie cieszyło się spotkanie Manchesteru United z Burnley, bo będzie to dla "Czerwonych Diabłów" okazja do odniesienia dziewiątego z rzędu zwycięstwa. Ostatnio Manchester pokonał w Londynie Arsenal 3:1 i dzięki temu awansował do 1/8 finału Pucharu Anglii. Jednym z autorów tych sukcesów jest zatrudniony całkiem niedawno nowy trener Ole Gunnar Solskjaer. W weekend natomiast czekają nas kolejki spotkań w ligach: angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej, niemieckiej i włoskiej. Pod koniec tygodnia AC Milan Krzysztofa Piątka zagra na wyjeździe z Romą.

W tym tygodniu ma również rozstrzygnąć się kwestia transferu Szymona Żurkowskiego. 21-letni pomocnik Górnika Zabrze ma trafić do Fiorentiny. Górnik ma zarobić na sprzedaży piłkarza 3,7 miliona euro.

Już w środę kolejne mecze w siatkarskiej lidze mistrzów rozegrają PGE Skra Bełchatów oraz Trefl Gdańsk. Bełchatowianie zagrają z belgijskim VC Maaseik, natomiast gdańszczanie zmierzą się BR Volleys. Dzień później bardzo trudne starcie czeka ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle, która zagra z Modeną.

Kibice tenisa odpoczywają po Australian Open, ale odpoczynku nie ma Magda Linette, która już jutro zagra swój mecz w turnieju WTA w Hua Hin w Tajlandii. Jej rywalką będzie Australijka Priscilla Hon.

W weekend wielkie emocje w Oberstdorfie. Od piątku skoczkowie narciarscy będą rywalizować na obiekcie do lotów narciarskich. Punkt "K" na niemieckiej skoczni usytuowany jest na 200 metrze, a rozmiar obiektu wynosi 235 metrów. Rekord należy do Norwega Daniela Andre Tande, który w zeszłym roku osiągnął tam 238 i pół metra.

O wszystkich najważniejszych wydarzeniach powiemy Wam w Faktach i Faktach Sportowych RMF FM.