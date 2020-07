Kuba Przygoński spróbuje swoich sił w widowiskowych wyścigach samochodowych. Kierowca ORLEN Team wystartuje w Mistrzostwach Polski w Rallycrossie w kategorii SuperCars. Pierwsza runda cyklu odbędzie w dniach 15-16 sierpnia na Autodromie Słomczyn.

Kuba Przygoński / materiały prasowe /

Będzie to już trzecia dyscyplina, w której w tym sezonie wystartuje Kuba Przygoński. Po rywalizacji w rajdach cross-country i zawodach driftingowych przyszedł czas na kolejne wyzwanie i start w czterech rundach Mistrzostw Polski w Rallycrossie.

Ten rok jest na pewno trudny dla wszystkich, ale ja staram się wykorzystać go na wprowadzenie zmian - między innymi w kwestii treningu i przygotowania fizycznego. Teraz dochodzi do tego nowe wyzwanie. Rallycross polega na ściganiu się na torze asfaltowym z elementami szutrowymi. Podczas wyścigu startuje sześć samochodów. Jest to trudne, bo trzeba być czujnym i uważać na resztę zawodników. Rallycross to sport kontaktowy, więc samochody dotykają się i lekko uderzają. Na pewno jest bardziej podobny do driftu, niż do Dakaru - powiedział Kuba Przygoński.

W nowej dyscyplinie zawodnik ORLEN Team będzie rywalizował za kierownicą Peugeot 208 RX. Właśnie tym samochodem jeździł w dwóch ostatnich mistrzowskich sezonach Tomasz Kuchar, który będzie wspierał Przygońskiego podczas cyklu.

Startuję przy współpracy z zespołem Tomka Kuchara, który wprowadza mnie w tę dysyplinę, za co bardzo mu dziękuję. Będę się ściągał Peugeotem 208 RX. Auta w tej dyscyplinie mają niesamowite przyspieszenie, które wynosi ok. 2,3-2,5 s do 100 km/h, czyli szybciej, niż w Formule 1. Ciekawostką jest to, że w takim samochodzie nie ma alternatora, więc gdy wyczerpie się akumulator, po powrocie do serwisu trzeba od razu go ładować - dodał Przygoński

Kierowca ORLEN Team wystąpi w najwyższej kategorii - SuperCars, obejmującej najbardziej zaawansowane konstrukcje, z napędem na cztery koła i mocą sięgającą nawet 600 KM. Jedna runda Mistrzostw Polski w Rallycrossie składa się z wolnych treningów, biegów kwalifikacyjnych, dwóch biegów półfinałowych i finału. Zawodnicy zdobywają punkty zarówno za kwalifikacje, jak i wyścig finałowy.



Charakterystycznym elementem dyscypliny jest tzw. Joker Lap, czyli alternatywny fragment toru, który każdy z kierowców musi pokonać raz w czasie wyścigu. Moment, w którym zawodnicy decydują się na jego przejechanie, jest ważnym elementem strategii w rallycrossie.

Rundy Mistrzostw Polski w Rallycrossie 2020:

15-16 sierpnia - Autodrom Słomczyn

12-13 września - Autodrom Słomczyn

26-27 września - Motopark Toruń

16-18 września - Motopark Toruń

