Rajdowe Mistrzostwa Europy to najstarszy rajdowy cykl na świecie. Międzynarodowa Federacja Samochodowa (FIA) organizuje go od 1953 roku, a na liście triumfatorów tych rozgrywek są nazwiska trzech polskich kierowców: Sobiesława Zasady (1966, 1967, 1971) Krzysztofa Hołowczyca (1997) oraz Kajetana Kajetanowicza (2015, 2016, 2017). Tegoroczne Rajdowe Mistrzostwa Europy (FIA ERC) przynoszą sporo nowości. Trzon kalendarza pozostał bez zmian, ale w 2022 roku, dzięki nowemu promotorowi cyklu, kibice mogą oglądać rundy mistrzostw na żywo, korzystając z usługi WRC+. Zawodnicy z kolei zyskują szanse walki o dodatkowe punkty do klasyfikacji mistrzostw, dzięki wprowadzeniu Power Stage’a.

Zdjęcie ilustracyjne / Materiały prasowe

Rywalizacja na żywo

Po dziewięciu latach współpracy z Eurosport Events zmienił się promotor Rajdowych Mistrzostw Europy. Tę rolę przejęła firma WRC Promoter odpowiedzialna również za promocję Rajdowych Mistrzostw Świata oraz Mistrzostw Świata w Rallycrossie. Ta zmiana oznacza ważną nowość dla kibiców. Rundy FIA ERC będzie można oglądać na żywo w internecie, korzystając z platformy WRC+. W ramach tej usługi użytkownicy mogą nie tylko oglądać poszczególne odcinki specjalne na żywo, lecz także wiele dodatkowych materiałów takich, jak wywiady czy nagrania z kamer pokładowych (onboardy).

40 punktów do zdobycia

Kolejnym rozwiązaniem zaczerpniętym z WRC jest Power Stage. Od sezonu 2022 pięć najszybszych załóg finałowego oesu rundy FIA ERC zdobywa dodatkowe punkty do klasyfikacji mistrzostw wg klucza 5-4-3-2-1. Tym samym w puli jest dodatkowe 40 punktów do zdobycia w trakcie całego sezonu. Schemat punktacji za miejsce w klasyfikacji generalnej rundy pozostaje bez zmian. Punkty zdobywa pierwsze piętnaście załóg. Zrezygnowano jednak z premiowania miejsc zajętych w klasyfikacji pierwszego i drugiego etapu zawodów. Oprócz tytułu w klasyfikacji generalnej, zawodnicy mogą walczyć także o laury w kategoriach towarzyszących, czyli FIA ERC3 (samochody Rally3), FIA ERC4 (samochody Rally4), FIA ERC4 Junior (samochody Rally4, kierowcy do 27 lat) oraz ERC Open.

14 szutrowych oesów wśród mazurskich jezior

Walka o zwycięstwo w ORLEN 78. Rajdzie Polski zostanie rozegrana na czternastu odcinkach specjalnych. Organizatorzy rajdu przygotowali siedem, dwukrotnie przejeżdżanych prób sportowych, które liczą 188,10 km. Całkowita długość trasy czwartej rundy Mistrzostw Europy FIA wynosi 852,33 km.

Piątek, 10 czerwca będzie pierwszym dniem rywalizacji, do której start nastąpi o godzinie 17:00 w centrum Mikołajek. Wcześniej, o godz. 12:30 rozegrany zostanie odcinek kwalifikacyjny Baranowo (fragment ubiegłorocznego oesu Gmina Mrągowo). O godz.19:00 rozpocznie się widowiskowa próba na torze Mikołajki Arena, do której dwie załogi startują równocześnie.

W sobotę, 11 czerwca na kierowców i ich pilotów czeka siedem odcinków specjalnych liczących 107,36 km. Po pokonywanych dwukrotnie oesach Krzywe, Wojnasy i Wieliczki zawodnicy zmierzą się ponownie na torze Mikołajki Arena.

W niedzielę, 12 czerwca finał walki o końcowy triumf w ORLEN 78. Rajdzie Polski. Sześć wymagających odcinków (przejeżdżane dwukrotnie Mikołajki Max, Świętajno i Miłki) o długości 78,24 km wyłoni zwycięzcę polskiego klasyka. Drugi przejazd próby sportowej Miłki będzie jednocześnie dodatkowo punktowanym Power Stage’m.

Szampany wystrzelą na mecie podczas uroczystego zakończenia ORLEN 78. Rajdu Polski w centrum Mikołajek o godz. 17:45

Harmonogram czasowy rajdu. Sprawdź!

Araujo w ERC, Wróblewski w RSMP

W sezonie 2022 ORLEN 78. Rajd Polski stanowi czwartą, a trzecią szutrową rundę mistrzostw Europy. W tym cyklu, na czele tabeli widnieje nazwisko Armindo Araujo. Doświadczony portugalski kierowca, choć ma na swoim koncie aż 47 startów w mistrzostwach świata (WRC) i 15 w mistrzostwach Europy (ERC), to nigdy nie miał okazji do rywalizacji na oesach Rajdu Polski. Oprócz uczestników FIA ERC, w Mikołajkach zamelduje się także czołówka polskiego czempionatu. W miniony weekend rozegrano jego pierwszą rundę, po której liderami punktacji są Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel.

Mistrzów Europy 2022 (kierowcę i pilota), mają w tym roku wyłonić wyniki ośmiu rund. Do tej pory rozegrano dwie i obie na terenie Portugalii. Na inaugurację zawodnicy zmierzyli się na odcinkach specjalnych rajdu o najdłuższej nazwie w FIA ERC, czyli Rally Serras de Fafe - Felgueiras - Cabreira e Boticas 2022. Następnie rajdówki i zespoły wyruszyły w drogę na środek Atlantyku, a dokładnie na Wyspę Świętego Michała - największą w archipelagu Azorów, gdzie po raz 56. przeprowadzono Azores Rallye.

W pierwszej rundzie wspomniany Araujo zajął drugie miejsce, zdobywając 28 punktów, z czego 4 za wynik na pierwszym w FIA ERC Power Stage. To rozwiązanie, znane z mistrzostw świata, wdrożono w europejskim czempionacie w sezonie 2022. Portugalczyk, jadący z Luisem Ramalho, musiał jedynie uznać wyższość załogi Nil Solans/Marc Marti.

Z kolei na malowniczych Azorach, na słynnym wulkanicznym szutrze, Araujo wywalczył punkty za piątą lokatę. Po fantastycznej szarży na finałowym oesie rajd wygrali ubiegłoroczni wicemistrzowie Starego Kontynentu - Efren Llarena i Sara Fernandez. Hiszpańska załoga to wiceliderzy zmagań. Od Araujo i Ramalho dzielą ich zaledwie trzy punkty. Przed Rajdem Polski sytuację w tabeli mogą zmienić wyniki trzeciej rundy - asfaltowego Rajdu Islas Canarias.

W mistrzostwach Polski najwięcej punktów mają Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel. W ich wypadku to dorobek uzyskany w jedynej rozegranej do tej pory rundzie, czyli 50. Rajdzie Świdnickim-Krause. Reprezentanci ORLEN Team zgarnęli w Świdnicy pełną pulę, czyli 30 punktów za pierwsze miejsce w generalce oraz pięć za najlepszy czas na kończącym zmagania Power Stage. Na drugim miejscu jest Grzegorz Grzyb, który w tym sezonie startuje z Adrianem Sadowskim, a trzecia lokata należy do Szwedów - Toma Kristenssona i Andreasa Johanssona. Kolejność w czołówce tabeli krajowego czempionatu również może się zmienić przed ORLEN 78. Rajdem Polski. Zanim uczestnicy RSMP przyjadą do Mikołajek, czeka ich jeszcze starcie na szutrowych oesach 41. Rajdu Podlaskiego, który po 55 latach przerwy wraca do kalendarza RSMP.

Osiem rund Mistrzostw Europy

W sezonie 2022 kalendarz europejskiego czempionatu tworzy osiem rund - cztery asfaltowe i cztery rozgrywane na luźnej nawierzchni. W tym gronie jest ORLEN 78. Rajd Polski - drugi najstarszy rajd świata oraz zawody o najdłuższym stażu w mistrzostwach Europy. W tym sezonie polski klasyk już po raz 52. stanowi rundę tego cyklu. Siedem z ośmiu rajdów, w których zawodnicy walczą o mistrzostwo Starego Kontynentu jest już znanych, potwierdzenia wymaga jeszcze ostatnia runda ERC.