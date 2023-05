Tego wieczora będzie się działo! Zapraszamy na specjalne wydania Faktów Sportowych, w których usłyszycie relacje z najważniejszych wydarzeń soboty! Jesteśmy na 79. Orlen Rajdzie Polski, gdzie o triumf walczy polska załoga z logo RMF FM na swojej skodzie, czyli Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Mamy też swojego wysłannika w Turynie, gdzie już wkrótce rozpocznie się historyczny finał Ligi Mistrzów siatkarzy. O 20:30 o najbardziej prestiżowe trofeum w Europie zagrają dwa polskie kluby: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle oraz Jastrzębski Węgiel. Poza tym śledzimy wydarzenia na piłkarskich boiskach i koszykarskich parkietach. Bądźcie z nami!

Od prawej: Wojciech Marczyk, Paweł Pawłowski, Patryk Serwański / Michał Dukaczewski / RMF FM

Mazurskie szutry goszczą w ten weekend piekielnie szybkie rajdówki i najlepszych kierowców w Europie. Trwa 79. Orlen Rajd Polski, gdzie cały czas o obronę tytułu walczy Miko Marczyk i jego pilot Szymon Gospodarczyk. Panowie w sobotę walczą o podium, ponieważ na jednym z odcinków popełnili błąd i stracili kilkanaście sekund. W rywalizacji nie ma już jednego z kierowców czołówki. Tom Kristensson miał awarię skrzyni biegów, później urwał koło. O tej emocjonującej rywalizacji prosto ze słonecznych Mikołajek opowie Wam Patryk Serwański.

W Turynie natomiast od rana pada. To w stolicy włoskiego Piemontu odbędzie się finałowy mecz Ligi Mistrzów siatkarzy. Wydarzenie historyczne, bo po raz pierwszy w finale tych rozgrywek spotkały się dwa polskie zespoły. To Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle oraz Jastrzębski Węgiel. Można śmiało powiedzieć, że to dwie najlepsze drużyny w Europie. Za nimi rozstrzygnięta już na korzyść Jastrzębia walka o mistrzostwo Polski. Czy dziś jastrzębianie potwierdzą formę i pokonają Zaksę w kolejnych rozgrywkach? To zrelacjonuje dla Was Wojciech Marczyk prosto z trybun w hali w Turynie.

Gospodarzem wieczornych Faktów Sportowych RMF FM będzie Paweł Pawłowski, który powita Was prosto ze studia w Warszawie. Koniecznie bądźcie z nami!