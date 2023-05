W wieku 60 lat zmarł były dziennikarz katowickiego "Sportu" Krzysztof Mecner, autor książek poświęconych siatkówce – poinformował PZPS. Mecner pracował w tej gazecie w latach 1985-2001, potem pisał książki.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pasjonowała go siatkówka. Dużo o niej pisał, potrafił też godzinami bardzo ciekawie opowiadać o ukochanej dyscyplinie. Cierpliwie wyjaśniał niuanse gry mniej obeznanym z tym sportem kolegom.

Był autorem m.in. encyklopedii "80 lat polskiej siatkówki", książek "90 lat polskiej siatkówki" i "Siatkówka na igrzyskach". Razem z synem słynnego szkoleniowca Grzegorzem stworzył biografię Huberta Wagnera pod tytułem "Kat".



Miał ogromną wiedzę o siatkówce, często w rozmowach przywoływał wydarzenia i postacie związane z tą dyscypliną w dalekiej przeszłości. Był obdarzony dużym poczuciem humoru, nie tylko w trakcie siatkarskich opowieści.



W trakcie medialnej wyprawy do włoskiego Bolzano na turniej finałowy siatkarskiej Ligi Mistrzów, gdzie w marcu 2011 grał Jastrzębski Węgiel, wprowadził w zdumienie pasażerów, szukając czegoś intensywnie w zakamarkach autokaru. W końcu triumfalnie ogłosił, że znalazł - swojego małego misia.



Kupiłem go kiedyś w Argentynie i zawsze ze mną jeździ, żeby przynieść szczęście,. Bałem się, że się zgubił - wyjaśnił z szerokim uśmiechem, wkładając maskotkę do kieszeni marynarki.

