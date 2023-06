Las Vegas umie się bawić, Las Vegas wie, jak przygotować imprezę. To, co dzieje się w tej hali i na zewnątrz jest niesamowite i świadczy o tym, jak wielkie i wspaniałe emocje budzi hokej. Wszystkim, którzy mieli wątpliwości, muszę powiedzieć, że Vegas to nie tylko miasto hokeja, to też miasto mistrzów - powiedział komisarz NHL Gary Bettman wręczając gospodarzom Puchar Stanleya.

To niewiarygodne, szalone. Gdy patrzyłem w oczy kolegów po otrzymaniu pucharu, widziałem jakąś dziwną ekstazę. Samemu trudno mi sklecić zdanie, nie potrafię opisać tego, co czuję w żołądku i sercu. To wszystko jest trudne do wyobrażenia. 82 spotkania w sezonie regularnym, cztery rundy play-off, żyjesz jak w transie, jak w jakimś kieracie i wreszcie to się kończy zdobyciem upragnionego trofeum - podsumował Stone.

Kolejny sezon tradycyjnie rozpocznie się w październiku.