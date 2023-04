Koszykarze Milwaukee Bucks pożegnali się z play-off ligi NBA. W pierwszej rundzie najwyżej rozstawioną drużynę Konferencji Wschodniej wyeliminowali zawodnicy Miami Heat. Bohaterem zespołu z Florydy został ponownie Jimmy Butler, który rzucił 42 punkty. Awansu do drugiej rundy ciągle nie mają koszykarze Los Angeles Lakers.

Koszykarze Milwaukee Bucks pożegnali się z play-off ligi NBA / MICHAEL REYNOLDS / PAP/EPA

Milwaukee Bukcs byli najlepszą drużyną sezonu zasadniczego NBA. Wygrali 58 spotkań. To dało im także rozstawienie z numerem jeden w play-offach Konferencji Wschodniej. W pierwszej rundzie Bucks trafili na rozstawionych z ósemką zawodników Miami Heat i byli zdecydowanym faworytem. W nocy jednak odpadli z walki o mistrzostwo NBA. Ekipa z Florydy wygrała całą rywalizację 4-1. W decydującym meczu było 128:126. Zwycięzców wyłoniła dogrywka.

To dopiero piąty w historii NBA przypadek, by zespół z "ósemką" wyeliminował najwyżej rozstawioną drużynę w konferencji. Po raz ostatnio doszło do tego w 2012 roku. Wtedy Philadelphia 76ers wygrała 4-2 z Chicago Bulls. Wcześniej takie historyczne sukcesy w fazie play-off odnosiły tylko ekipy Memphis Grizzlies, Golden State Warriors, New York Knicks i Denver Nuggets. Nigdy jednak faworyt nie wygrał tylko jednego spotkania jak teraz ekipa z Milwaukee.

Na pewno ważnym elementem tej rywalizacji była kontuzja lidera Bucks Giannisa Antetokounmpo, którego zabrakło na parkiecie w dwóch pojedynkach tej serii. W nocy reprezentant Grecji zdobył aż 38 punktów i miał 20 zbiórek. Bohaterem całej rywalizacji był jednak koszykarz Miami Heat - Jimmy Butler. Średnio w każdym meczu przeciwko Bucks notował ponad 30 punktów na mecz. W ostatnim piątym pojedynku rzucił ich 42. Wartościowy występ zanotował także Bam Adebayo. Do 17 punktów dołożył po 10 asyst i zbiórek.

W nocy rywalizację z Cleveland Cavaliers zamknęli koszykarze New York Knicks wygrywając 106:95. Bez awansu pozostają Los Angeles Lakers. "Jeziorowcy" przegrali z Memphis Grizzlies 99:116. Duży wpływ miał na to słaby występ LeBrona Jamesa. Lider ekipy Lakers trafił tylko 5 z 17 rzutów z gry. Drużyna z Los Angeles prowadzi w tej parze 3-2. Trzecie zwycięstwo nad Sacramento Kings odnieśli za to zawodnicy Golden State Warriors (123:116).