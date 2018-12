W weekend Natalia Maliszewska ponownie znalazła się na podium zawodów Pucharu Świata w short-tracku. Tym razem w Ałmatach w Kazachstanie zajęła 3. miejsce na 500 metrów i nadal jest liderką klasyfikacji generalnej na tym dystansie. Nadal jednak nie traktuje zdobycia Pucharu Świata jako swojego nadrzędnego celu na ten sezon.

Natalia Maliszewska / Bartłomiej Zborowski / PAP

Natalia Maliszewska podkreśla na każdym kroku, że jej celem jest medal olimpijski, o który chce powalczyć w 2022 roku w Pekinie. Mimo, że po starcie w Ałmatach szanse na Puchar Świata wzrosły, zawodniczka nie zmienia swoich celów i nie traktuje potencjalnego sukcesu w inny sposób niż kilka tygodni temu. To wciąż sezon, w którym szukam nowych rzeczy, ćwiczę w inny sposób. Sezon poolimpijski to czas na zmiany i szukanie innych rozwiązań. Ten proces będzie trwał, a ma mi przynieść efekty na kolejnych Igrzyskach - mówiła dziś Maliszewska już po powrocie do kraju.

Zawodniczkę czeka teraz dłuższa przerwa w startach. W połowie stycznia w Holandii odbędą się mistrzostwa Europy, a kolejne zawody Pucharu Świata zaplanowano dopiero na początek lutego.

Przerwa pomiędzy zawodami w Ameryce i Kazachstanie nie była zbyt długa. Brakowało czasu na cięższy trening. Teraz tego czasu mamy trochę więcej, ale też nie bardzo dużo. Wracam do Białegostoku i tam będę ćwiczyć przez kilka dni, ale potem jedziemy na zgrupowanie do Tomaszowa Mazowieckiego i tam będzie ciężko. Trenerka już mi zapowiedziała, że czeka nas ciężki tydzień. Przed świętami wrócę do domu i będę miała czas, żeby cieszyć się świątecznym okresem z rodziną. Później znów jedziemy do Tomaszowa, a tam będzie praca, praca i praca. Nie da się po prostu wypracować wszystkiego w okresie przygotowawczym i podtrzymywać tego przez cały sezon - komentuje liderka Pucharu Świata.

Maliszewska podkreśla, że jej ostatnie sukcesy spowodowały inne podejście rywalek do walki z nią na torze. One już teraz wiedzą z kim jadą. Ja jestem teraz w stanie poprowadzić bieg na tempo zbliżone do rekordu świata. Mam gdzieś tam nad głową tabliczkę z napisem liderka Pucharu Świata, ale to nie jest dla mnie presja. Ja nic nie muszę. Mogę jedynie zyskać i cały czas się rozwijać. Na pewno zyskałam u rywalek więcej szacunku, stałam się dla nich zagrożeniem. Ten szacunek się wyrabia i uważam, że to jest ważne. Ja zawsze szanowałam wszystkie rywalki i żadnej nie lekceważę - mówi.

Polka dodaje, że jej marzeniem byłoby wystartowanie w zawodach Pucharu Świata w Polsce. W miniony weekend po raz pierwszy zorganizowano u nas zawody tej rangi w łyżwiarstwie szybkim. Może w przyszłości uda się także w short-tracku?

(az)