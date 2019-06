W niecodzienny sposób klub hiszpańskiej ekstraklasy piłkarskiej FC Valencia uhonorował niewidomego kibica Vicente Navarro. Wystawił mu na Estaduio de Mestalla pomnik z brązu.

Navarro zmarł w 2016 roku. Od 1985 roku, kiedy stracił w wieku 54 lat wzrok po odklejeniu się siatkówki, był obecny na każdym meczu ukochanego klubu.



Posiadacz stałego miejsca na trybunach czuł się wspaniale na meczach. Ich przebieg opisywał mu ze szczegółami syn noszący to samo imię.



Moje komentarze były jego oczami. Po raz pierwszy poszliśmy na mecz, kiedy miałem sześć lat - powiedział Vicente Navarro junior.



Odsłonięcie brązowego pomnika kibica to jeden z wielu punktów obchodów 100-lecia klubu ze wschodniej Hiszpanii. Piłkarze Valencii, należącej do najbardziej utytułowanych klubów tego kraju, sześć razy triumfowali w lidze w latach 1942-2004. Osiem razy wywalczyli puchar kraju oraz superpuchar.



Zapisali się także złotymi zgłoskami w historii europejskich rozgrywek triumfując w 1980 w Pucharze Zdobywców Pucharów, natomiast w latach 1962, 1963 oraz 2004 roku w Pucharze UEFA.



W sezonie 2018/19 z 61 punktami uplasowali się na czwartym miejscu w rozgrywkach mistrzowskich mając w dorobku 15 zwycięstw, 16 remisów i siedem porażek.