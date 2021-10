​Katarzyna Krawczyk (Cement Gryf Chełm) wywalczyła w Oslo brązowy medal zapaśniczych mistrzostw świata w kategorii 53 kg, po wygranej z Ekwadorką Luisą Elisabeth Valverde Melendres 7:1.

Iulia Leorda, Akari Fujinami, Katarzyna Krawczyk i Samantha Leigh Stewart na podium. / BERIT ROALD / PAP/EPA

Polka rozpoczęła mistrzostwa od zwycięstwa w 1/8 finału nad Amerykanką Amy Ann Fearnside przez przewagę techniczną 10:0. W ćwierćfinale prowadziła 8:1, zanim położyła na łopatki Szwedkę Emmę Malmgren. W 1/2 finału uległa 0:10 późniejszej mistrzyni świata Japonce Akari Fujinami.

Japonka w pojedynku o złoto zwyciężyła Mołdawiankę Julię Leordę (przewaga techniczna 10:0).



Na najniższym stopniu podium stanęła także Kanadyjka Samantha Stewart, pokonując Ukrainkę Chrystynę Berezę 4:0.



Po 75 sekundach pierwszej rundy Krawczyk prowadziła 2:0, a punkty dostała za obejście rywalki. Do sukcesu zbliżyła się na 38 s przed jej końcem, kiedy wykonała rzut przez ramię za cztery punkty. Rywalka zdołała uzyskać honorowy punkt na osiem sekund przed zakończeniem pierwszego starcia, kiedy po sprowadzeniu nakryła rywalkę.



Druga runda to udana obrona punktowego dorobku zawodniczki z Chełma. Usiłowała powtórzyć rzut przez ramię. Rywalka straciła równowagę, co skrzętnie wykorzystała Polka wypychając Melendres za matę, za co otrzymała siódmy punkt.



To pierwszy medal czempionatu globu urodzonej 6 września 1990 roku polskiej zapaśniczki. W kolekcji ma dwa brązowe medale mistrzostw Europy (Dortmund 2011 oraz Kaspijsk 2018), srebrny krążek 1. Igrzysk Europejskich w Baku w 2015 roku oraz cztery medale Światowych Igrzysk Wojskowych (dwa złote, srebrny i brązowy) wywalczone w latach 2014-2019. Krawczyk jest żołnierzem Sił Powietrznych w stopniu szeregowego.



W mistrzostwach Polski trzykrotnie zdobyła tytuł mistrzowski, raz była trzecia.