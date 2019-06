Po porażce w niedzielę w Gdyni z Włochami 0:1 polscy piłkarze nie zdołali awansować do ćwierćfinału mistrzostw świata do lat 20. „Po tym meczu czujemy spory niedosyt” – przyznał środkowy obrońca biało-czerwonych Sebastian Walukiewicz.

Włoch Andrea Pinamonti i Sebastian Walukiewicz z Polski podczas meczu 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata do lat 20 / Adam Warżawa / PAP

O sukcesie zawodników Italii przesądził rzut karny wykorzystany w 38. minucie przez Andreę Pinamontiego. Do przerwy biało-czerwoni spisywali się przeciętnie i dopiero w drugiej odsłonie zagrali bardziej ofensywnie.

Zgadzam się, że w pierwszej połowie nasza gra pozostawiała trochę do życzenia. Brakowało nam zwłaszcza pewności siebie i zdecydowania. Po przerwie nie mieliśmy już nic do stracenia. Przegrywaliśmy i musieliśmy zaatakować - skomentował Walukiewicz.



W końcówce podopieczni trenera Jacka Magiery zepchnęli Włochów do defensywy, ale nie zdołali odrobić strat.



W ostatnich minutach mieliśmy naprawdę kilka bardzo dobrych sytuacji na doprowadzenie do wyrównania, ale żadnej nie udało się wykorzystać. Czegoś na pewno zabrakło. Może szczęścia? - stwierdził defensor Cagliari, który dwa ostatnie sezony spędził w Pogoni Szczecin.



Do 1/8 finału Polacy awansowali z trzeciej pozycji w grupie A. Wcześniej biało-czerwoni ulegli 0:2 Kolumbii, wygrali 5:0 z Tahiti oraz zremisowali 0:0 z Senegalem.



Na pewno są plusy i minusy naszego udziału w mistrzostwach. Po spotkaniu z Włochami czujemy jednak spory niedosyt i nie ulega wątpliwości, że o tym meczu będziemy długo pamiętać - podsumował Walukiewicz.