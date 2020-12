​Jeżeli potwierdzą się informacje o negatywnych wynikach testów u naszych reprezentantów, to powinni zostać dopuszczeni do udziału w konkursie Turnieju 4 Skoczni w Oberstdorfie; liczę, że wszyscy już we wtorek zobaczymy naszych wspaniałych skoczków w akcji - oświadczył premier Mateusz Morawiecki.

