Ponad 400 uczennic ze szkół powiatu starogardzkiego wzięło udział w drugiej tegorocznej odsłonie akcji Fundacji Otylii Jędrzejczak "Mistrzynie w Szkołach". Razem z nimi ćwiczyło siedem mistrzyń sportu.

Jestem dumna, że po raz kolejny nasz projekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem, bo jeszcze wczoraj mieliśmy telefony, czy można się zapisać. Niestety, hala ma ograniczoną pojemność - mówiła Otylia Jędrzejczak.

Na jej zaproszenie do Starogardu Gdańskiego przyjechały m.in. medalistki igrzysk olimpijskich. Spotkanie szczególnie było ważne dla najlepszej polskiej pięcioboistki Oktawii Nowackiej.

Już trzeci raz uczestniczę w tej akcji, ale ten raz jest wyjątkowy, bo odbywa się w moim rodzinnym mieście. Bardzo się cieszę, że jest tu taka frekwencja. Ćwiczą tu moja siostra i moja kuzynka, więc widać, że takie akcje mobilizują dziewczynki - mówiła medalistka igrzysk w Rio de Janeiro.

Zajęcia z dziewczętami prowadziła znana trenerka fitnessu, a także mistrzyni świata w karate Katrin Kargbo, która mocno zmęczyła uczestniczki i mistrzynie.

Cieszę się, że po raz kolejny mogłam tu być. Warto uprawiać sport i trzeba o tym mówić. A dlaczego warto? Głównie dlatego, że rozwijamy nie tylko fizyczną stronę, ale również psychiczną. Jeśli głowa dobrze pracuje, to cała reszta dobrze się układa - mówiła mistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro Magdalena Fularczyk-Kozłowska.

Bardzo aktywnie ćwiczyła też czołowa polska lekkoatletka Anna Kiełbasińska. Biegająca na 400 metrów w sztafecie Polka nie odpuszczała nawet na moment.

Mam bardzo dobre wspomnienia z lekcji wf i dzięki nim moje życie tak się potoczyło dzięki temu. A dlaczego nie chodzą na lekcje? Być może same nie wiedzą, że sport jest fajny, że mają talent - mówiła.

Uczestniczki z uśmiechem na ustach spędziły kilka godzin w starogardzkiej hali.

Bardzo lubię chodzić na wf, bo to jest frajda gonić się z koleżankami i trenować. Ćwiczę od 4 klasy siatkówkę i bardzo to lubię - mówiła Adriana. Jej koleżanka z klasy, Sandra, dodała, że ma nadzieję, iż inne dziewczyny dzięki "Mistrzyniom w Szkołach" będą chętniej chodzić na lekcje wychowania fizycznego. Wiadomo, że niektóre dziewczyny nie lubią ćwiczyć. Ja lubię, ale mam nadzieję, że inne dziewczyny dzisiaj się przekonają, że to jest fajne - mówiła.

W najbliższy poniedziałek akcja "Mistrzynie w Szkołach" zawita do Krakowa. Uczennice z krakowskich szkół ćwiczyć będą w Karcher Hali Cracovia.



