Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk rozpoczęli rajdowe zmagania w sezonie 2021 od dużego sukcesu. Po roku rywalizacji w Rajdowych Mistrzostwach Europy, w ramach treningu przed jubileuszowym 77. PKN ORLEN Rajdem Polski 2021, pojawili się na starcie pierwszej rundy RSMP. Rajd Žemaitija został rozegrany na litewskich szutrach w terminie 4-5 czerwca 2021, a polski duet spisał się znakomicie. Mistrzowie Polski z sezonu 2019 ukończyli rajd na 1. miejscu, co oznacza, że obecnie są liderami klasyfikacji generalnej polskiego czempionatu.

Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk / Materiały prasowe

Takiej rywalizacji kibice nie byli świadkami od lat. Po bardzo krótkim, pandemicznym sezonie 2020 oraz długiej zimowej przerwie, do startu w Rajdzie Žemaitija zgłosiła się rekordowa liczba załóg. Na Litwie pojawiło się aż 105 aut, z czego ponad połowę stanowiły auta czteronapędowe, a 27 z nich to przedstawiciele najwyższej klasy - Rally2. Na rozegranych 12 odcinkach specjalnych, duet Marczyk/Gospodarczyk aż 11 razy notował czasy gwarantujące miejsce na oesowym podium RSMP, liderując polskiemu cyklowi przez 9 odcinków specjalnych.

Powrót do Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski po półtorarocznej przerwie zaliczamy do bardzo udanych. 1. miejsce w klasyfikacji generalnej to dla nas powód do wielkiej radości - wspólnie z Szymonem wygraliśmy nasz szósty rajd w Mistrzostwach Polski. To wielka satysfakcja, ponieważ po raz pierwszy zwyciężamy w rajdzie w barwach naszego głównego partnera - firmy PKN ORLEN. Z jednej strony nasz start był elementem przygotowań do Rajdu Polski, z drugiej jednak była to okazja do rywalizacji i zależało nam na tym, aby zająć jak najwyższą pozycję. Rajd Žemaitija rozegraliśmy bardzo dobrze pod względem strategii i taktyki, dzięki czemu jechaliśmy pewnie. Nie wygrywaliśmy wielu odcinków specjalnych, natomiast wyróżniało nas równe tempo na podiach oesowych i to zagwarantowało nam zwycięstwo. Myślę, że zyskaliśmy ogrom wiedzy, mamy bardzo dużo danych przed 77. PKN ORLEN Rajdem Polski, który już za dwa tygodnie. Jestem niezmiernie dumny z pracy jaką wykonał nasz zespół - podsumował Miko Marczyk.

Nie mogliśmy sobie wymarzyć lepszego powrotu do rywalizacji w Mistrzostwach Polski. Wygraliśmy Rajd Žemaitija i jest to wspaniałe uczucie. Mieliśmy wiele trudnych sytuacji, zdarzało się, że jadąc z prędkością 190 km/h wysuwaliśmy się z drogi. Kosztowało nas to trochę siły i energii, ale był to wspaniały trening przed Rajdem Polski. Rywalizacja była bardzo zacięta - nie tylko Litwini byli szybcy, ale również polscy zawodnicy dobrze przepracowali przerwę od poprzedniego sezonu. To zwycięstwo nie było łatwe do osiągnięcia, ale teraz jesteśmy liderami RSMP i jest to super uczucie! - dodał Szymon Gospodarczyk.

Kolejny start załogi Miko Marczyk/Szymon Gospodarczyk już 18-20 czerwca w jubileuszowym, 77. PKN ORLEN Rajdzie Polski.