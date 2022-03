Napastnik reprezentacji Polski Krzysztof Piątek oraz pomocnik Szymon Żurkowski są gotowi do gry we wtorkowym finale baraży ze Szwecją o awans do piłkarskich mistrzostw świata - poinformował na konferencji prasowej selekcjoner Czesław Michniewicz.

Krzysztof Piątek / Leszek Szymański / PAP Piątek miał ranę na wysokości ścięgna Achillesa, która była skutkiem starcia z rywalem podczas czwartkowego meczu towarzyskiego ze Szkocją w Glasgow. Żurkowski zmagał się z kolei z urazem mięśnia przywodziciela. Piątek już trenował, Żurkowski dziś "wejdzie w trening". Obu możemy zgłosić do końca dnia do 23-osobowej kadry na jutrzejszy mecz - podkreślił Michniewicz. Zapewnił również, że w pełni zdrowy jest również kapitan Robert Lewandowski, który przez kilka dni miał problem z więzadłem pobocznym kolana. Zwycięzca wtorkowej potyczki na Stadionie Śląskim w Chorzowie zakwalifikuje się do mundialu w Katarze. Michniewicz zadebiutuje w roli selekcjonera biało-czerwonych w meczu o stawkę. Nie uważam się za specjalistę od spraw beznadziejnych. Każdemu spotkaniu staram się poświęcać maksymalną ilość czasu, aby o przeciwniku wiedzieć jak najwięcej. Zaczęliśmy analizować Szwedów już wcześniej, a potem przyspieszyliśmy te prace, gdy się dowiedzieliśmy, że nie zagramy z Rosją. O Szwedach wiem dużo, może nawet za dużo, bo czasem rano się budzę ze Szwedami przed oczami - żartował selekcjoner drużyny narodowej. Początek meczu w Chorzowie zaplanowano na 20:45. Zobacz również: Ekspert telewizji SVT: Szwedzki kolektyw może zatrzymać Lewandowskiego

Rosyjscy oligarchowie zainwestowali fortuny w europejskich ligach

Formuła 1. Max Verstappen wygrał wyścig o Grand Prix Arabii Saudyjskiej

​Siatkarki Developresu Bella Dolina Rzeszów zdobyły Puchar Polski