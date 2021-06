Mistrz Polski Samuel Kulczycki awansował do turnieju głównego gry pojedynczej mistrzostw Europy w tensie stołowym, które rozpoczęły się w Warszawie. W tej konkurencji wśród rozstawionych są: Natalia Partyka, Natalia Bajor, Jakub Dyjas i Marek Badowski.

​Kulczycki pokonał Serba Dimitrije Levajaca 3:0 i przegrał z Anglikiem Samuelem Walkerem 1:3. / Pixabay

Kulczycki pokonał Serba Dimitrije Levajaca 3:0 i przegrał z Anglikiem Samuelem Walkerem 1:3. Z kolei Levajac wygrał z Walkerem 3:2. Najlepszy bilans w eliminacyjnej grupie 4 miał Polak, który z pierwszego miejsca awansował do głównej części zawodów na Torwarze.

Z bardzo dobrej strony pokazali się również Maciej Kubik i debiutujący 14-letni Miłosz Redzimski. Kubik wygrał ze Słoweńcem Peterem Hribarem 3:1 i uległ Włochowi Niagolowi Stoyanowowi 2:3, co sprawiło, że zajął drugą lokatę w gr. 5 i w środę zagra w barażu.



W pojedynku ze Stoyanovem Maciek Kubik prowadził 2:0 i 10:8, ale nie wykorzystał dwóch meczboli. W czwartym secie wygrywał 9:7, a kolejnego meczbola miał przy 11:10. Z kolei decydującego, piątego seta zaczął od prowadzenia 5:1. Później Włoch zdobył sześć punktów z rzędu, ale nasz zawodnik po chwili wygrywał 9:7. Niestety Maciek przegrał do 9 - powiedział dyrektor sportowy PZTS Stefan Dryszel.



W czteroosobowej gr. 21 rywalizował mistrz Polski juniorów Redzimski. Młodziutki zawodnik odniósł dwa zwycięstwa - nad Turkiem Batuhanem Ulucakiem 3:1 oraz dwukrotnym mistrzem Europy juniorów i aktualnym mistrzem kontynentu młodzieżowców Grekiem Ioannisem Sgouropoulosem 3:2. Uległ zaś grającemu w polskiej superlidze Białorusinowi Aliaksandowi Chaninowi 0:3.



Miłosz oraz Sgouropoulos i Chanin mieli bilans gier 2-1, lecz reprezentant Polski najsłabszy stosunek setów, co sprawiło, że był trzeci w tej grupie i odpadł. Ale wygrana nad utytułowanym Grekiem to świetny wynik - dodał były selekcjoner męskiej reprezentacji.



We wtorek zaczęły się też kwalifikacje singla kobiet. Brązowa medalistka ME z 2018 roku Katarzyna Grzybowska-Franc pokonała po 3:1 Brytyjkę Charlotte Bardsley i Węgierkę Bernadett Balint. W środę spotka się z Mołdawianką Alexandrą Chiriacovą.



Katarzyna Węgrzyn wygrała z Turczynką Ozge Yilmaz 3:1, a zmierzy się jeszcze z Chorwatką Haną Arapovic. Natomiast Anna Węgrzyn przegrała z Rumunką Adiną Diaconu 2:3. W środę Polka będzie rywalizowała z Estonką Aliną Jagnenkovą.



W kwalifikacjach gry mieszanej Kulczycki i Bajor ulegli słoweńskiej parze Deni Kozul, Katarina Strazar 0:3. W tej konkurencji w turnieju głównym z rozstawienia są Jakub Dyjas i Natalia Partyka.