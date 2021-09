Kacper Piorun, po remisie białymi z Nidjatem Mamiedowem z Azerbejdżanu, z dorobkiem 6 pkt zajmuje piąte miejsce po ośmiu z 11 rund mistrzostw Europy w szachach w Reykjaviku. Na czele klasyfikacji pozostaje Rosjanin Anton Demczenko - 6,5.

(zdjęcie ilustracyjne) / Pixabay

Tyle samo punktów co lider mają drugi i trzeci w klasyfikacji Rauf Mamiedow z Azerbejdżanu i Niemiec Vincent Keymer.

Piorun (KSz Stilon Gorzów Wielkopolski), brązowy medalista ostatnich ME, które dwa lata temu odbyły się w Skopje, pozostaje niepokonany w stolicy Islandii, z czterema wygranymi i taką samą liczbą remisów.



Wyprzedza go jeszcze Howhannes Gabuzjan z Armenii - 6 pkt. Za Polakiem jest czterech szachistów z podobnym bilansem.



Arcymistrz Grzegorz Gajewski zgromadził 5 pkt i zajmuje 37. miejsce, a Mateusz Bartel ma pół punktu mniej i jest 64.



Zawodnicy z czołowych 23 miejsc ME w Reykjaviku wywalczą prawo gry w turnieju o Puchar Świata, który odbędzie się w 2023 roku.