Futsalowa reprezentacja Polski zremisowała w Amsterdamie ze Słowacją 2:2 (1:0) w swoim drugim meczu grupowym mistrzostw Europy.

Bramki: 1:0 Tomasz Kriezel (7), 1:1 Matus Sevcik (25), 1:2 Tomas Drahovsky (28), 2:2 Patryk Hoły (33).

Polska: Michał Kałuża - Michał Kubik, Patryk Hoły, Dominik Solecki, Michał Marek - Tomasz Lutecki, Mikołaj Zastawnik, Tomasz Kriezel, Dominik Śmiałkowski oraz Sebastian Leszczak, Sebastian Grubalski, Sebastian Wojciechowski, Mateusz Madziąg.



Polacy zaczęli udział w turnieju od porażki z Chorwatami 1:3, a w sobotę zagrają z liderem, Rosją.

We wcześniejszym wtorkowym spotkaniu tej grupy Rosja wygrała z Chorwacją 4:0 (3:0).



Biało-czerwoni od początku spotkania z impetem ruszyli do natarcia, ale to rywale pierwsi mogli objąć prowadzenie, gdyby Matus Sevcik wykorzystał sytuację sam na sam z Michałem Kałużą.



Bramkarza Słowaków zaskoczył z daleka w 8. minucie Tomasz Kriezel, po podaniu Michała Kubika z autu. Rywale mogli przed przerwą wyrównać, bowiem po uderzeniu Tomasa Drahovsky’ego piłka odbiła się od słupka.



Po zmianie stron Słowacy zaatakowali, a gola mógł zdobyć... Patryk Hoły. Pomylił się minimalnie, lobując wysuniętego golkipera przeciwnika.



W 25. minucie Sevcik "zamknął" rozegranie z autu przy dalszym słupku i doprowadził do wyrównania. Kolejną akcję ofensywną skutecznie zakończył gwiazdor reprezentacji Słowacji Drahovsky. Uciekł lewą stroną boiska, nie dał się zablokować i płaskim strzałem pokonał Michała Kałużę.



Polacy zerwali się do natarcia, z dystansu strzelali Sebastian Leszczak, Mikołaj Zastawnik i Michał Marek. Za każdym razem bramkarz Marek Karpiak radził sobie bezbłędnie. Skapitulował po akcji Sebastiana Wojciechowskiego z Hołym.



Trenerowi biało-czerwonych Błażejowi Korczyńskiemu zależało na komplecie punktów, dlatego wprowadził w końcówce "lotnego" bramkarza, co jednak nie zmieniło wyniku.



Tabela grupy C:

M Pkt Bramki

1. Rosja 2 6 11-1

2. Chorwacja 2 3 3-5

3. Polska 2 1 3-5

4. Słowacja 2 1 3-9.



Do ćwierćfinałów awansują po dwa zespoły z każdej grupy.



ME w futsalu odbyły się dotychczas 11-krotnie. Zwyciężali Hiszpanie (1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012, 2016), Włosi (2003, 2014), Rosjanie (1999) i Portugalczycy (2018).



Biało-czerwoni występują w finałach po raz trzeci w historii i drugi z rzędu. Nigdy jeszcze nie wygrali w nich meczu.