W swoim drugim meczu podczas rozgrywanych w Krakowie mistrzostw Europy w amp futbolu Polska pokonała Izrael 8:0 i zapewniła sobie awans do ćwierćfinału. Dla biało-czerwonych było to drugie zwycięstwo na tym turnieju; w niedzielę wygrali 3:0 z Ukrainą.

Radość piłkarzy reprezentacji Polski po strzeleniu gola w meczu mistrzostw Europy w amp futbolu grupa A z Izraelem / Łukasz Gągulski / PAP

Polska - Izrael 8:0 (3:0).

Bramki: 1:0 Tomasz Miś (11), 2:0 Kamil Grygiel (17), 3:0 Bartosz Łastowski(25+2), 4:0 Mariusz Adamczyk (32), 5:0 Krystian Kapłon (35), 6:0 Yoaw Carfati (41-samobójcza), 7:0 Tomasz Miś (46-głową), 8:0 Przemysław Fajdanowski (50+4).



Podobnie jak w niedzielnym spotkaniu z Ukrainą podopieczni Marka Dragosza od początku uzyskali sporą przewagę. Tym razem jednak zdecydowanie poprawili skuteczność i już w 11. minucie objęli prowadzenie, po trafieniu najstarszego w zespole 43-letniego Tomasza Misia.



Wynik podwyższył Kamil Grygiel, który popisał się pięknym strzałem z dystansu. Zawodnik Wisły Kraków gola zadedykował Zofii Kasińskiej, fizjoterapeutce reprezentacji, która pomagała mu wrócić do zdrowia po ciężkiej kontuzji, jakiej doznał w tym roku.



Biało-czerwoni grali potem już na luzie, a licznie zgromadzeni na stadionie Prądniczanki kibice mogli podziwiać efektowne akcje i gole.



Chcieliśmy podkręcić w drugiej połowie i się udało. Nie ma co podpadać w samouwielbienie, ale znamy swoją wartość. Teraz myślimy już o kolejnym meczu - podsumował trener Dragosz.



Polacy z dorobkiem 6 punktów zostali samodzielnym liderem grupy A i dzięki lepszej różnicy bramek wyprzedzają Hiszpanię, która w poniedziałek pokonała 3:0 Izrael, a we wtorek wygrała 1:0 z Ukrainą, zdobywając zwycięską bramkę w końcówce mecze.



W środę o godz. 18:00 na stadionie Garbarni biało-czerwoni zmierzą się z Hiszpanami, a stawką będzie pierwsze miejsce w grupie A.



Wyniki pozostałych wtorkowych meczów: Grupa B: Francja - Grecja 2:1; Grupa C: Rosja - Belgia 7:0, Irlandia - Niemcy 2:1; Grupa D: Włochy - Gruzja 2:0.



Amp futbol to odmiana piłki nożnej uprawiana przez zawodników po jednostronnej amputacji kończyny dolnej - w przypadku graczy z pola - lub kończyny górnej u bramkarzy. Mecze trwają 2x25 minut.



W krakowskim turnieju udział bierze 13 zespołów. Tytułu wywalczonego w 2017 roku bronią Turcy, Polacy zajęli wówczas trzecie miejsce.