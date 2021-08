Biało-czerwone siatkarki zmiażdżyły Hiszpanię i są blisko zwycięstwa w grupie B mistrzostw Europy! Wczoraj Polki pokonały rywali 3:0 (25:15, 25:15, 25:8) i zostały drugim zespołem siatkarskiego Euro, który w czterech meczach nie zanotował do tej pory porażki. Podobnym osiągnięciem do wtorkowego popołudnia mogą pochwalić się tylko Turczynki. Jutro biało-czerwone zagrają z Bułgarkami o zwycięstwo w grupie B.

Biało-czerwone znakomicie spisują się w mistrzostwach Europy w siatkówce, dotychczas straciły tylko dwa sety i są jedynym niepokonanym zespołem w grupie B. Jeśli zajmą pierwszą lokatę, wówczas w 1/8 finału zagrają z czwartym zespołem z grupy D, a będzie nim najprawdopodobniej Szwecja.

Hiszpania chyba wystrzelała się w meczu z Grecją. Chyba złamaliśmy przeciwnika w pierwszym secie, kiedy miał jeszcze ochotę do gry. Później było coraz łatwiej. Szansę gry dostały praktycznie wszystkie zawodniczki i jestem z tego bardzo zadowolony - cieszył się po meczu selekcjoner Jacek Nawrocki.

Wczoraj na boisku pojawiła się m.in. Martyna Czyrniańska. Osiemnastoletnia siatkarka debiutowała już w seniorskiej kadrze, ale mecz z Hiszpanią był jej pierwszym występem na seniorskim Euro.

Nie pamiętam swojej pierwszej akcji. Jeśli chodzi o wejście na boisko w pierwszym secie, to mam pustkę przed oczami. Dopiero w drugim secie obudziłam się i wiedziałam już co się dzieje, bo naprawdę bardzo się stresowałam. Dziewczyny bardzo mnie wspierały i z akcji na akcje było coraz lepiej - mówiła Czyrniańska.

Polki wśród niezwyciężonych

Do tej pory sześć reprezentacji nie doznało jeszcze porażki w mistrzostwach Europy. Oprócz Polek, komplet zwycięstw na koncie mają Serbki, Chorwatki, Włoszki, Turczynki i Holenderki. Z tego grona jednak tylko Turczynki (podobnie jak Polki) rozegrały już cztery mecze. Nieoczekiwanej porażki doznały Rosjanki, które w spotkaniu przeciwko Belgii prowadziły już 2:0. Świetna skuteczność Britt Herbots (32 pkt) sprawiła, że role w tym spotkaniu się odwróciły i ostatecznie Belgijki wygrały 3:2.

Podobnie jak dwa lata temu, czempionat Starego Kontynentu odbywa się w czterech krajach z udziałem 24 reprezentacji. Po cztery najlepsze drużyny z czterech grup awansują do 1/8 finału. Zespoły występujące w Chorwacji przeniosą się do Belgradu i będą grać z ekipami z grupy A. Z kolei cztery najlepsze reprezentacje z Rumunii udadzą się do Płowdiw.

Mistrzostwa potrwają do 4 września. Tytuły broni Serbia.

Wyniki poniedziałkowych meczów mistrzostw Europy :

grupa A (Belgrad)

Belgia - Rosja 3:2 (29:31, 21:25, 25:13, 25:22, 15:11)

Bośnia i Hercegowina - Francja 0:3 (19:25, 14:25, 24:26)

ME siatkarek, grupa A M Z P sety pkt 1. Serbia 3 3 0 9-0 9 2. Rosja 3 2 1 8-4 7 3. Belgia 3 2 1 6-5 5 4. Francja 3 1 2 4-6 3 5. Bośnia i Hercegowina 3 1 2 3-6 3 6. Azerbejdżan 3 0 3 0-9 0







grupa B (Płowdiw)

Grecja - Czechy 0:3 (24:26, 26:28, 15:25)

Polska - Hiszpania 3:0 (25:15, 25:15, 25:8)

ME siatkarek, grupa B M Z P sety pkt 1. Polska 4 4 0 12-2 12 2. Bułgaria 3 2 1 8-3 7 3. Czechy 4 2 2 8-7 6 4. Niemcy 3 2 1 7-6 5 5. Hiszpania 4 1 3 4-11 2 6. Grecja 4 0 4 2-12 1

grupa C (Zadar)

Słowacja - Włochy 1:3 (19:25, 18:25, 27:25, 17:25)

Szwajcaria - Białoruś 0:3 (23:25, 15:25, 15:25)







ME siatkarek, grupa C M Z P sety pkt 1. Chorwacja 3 3 0 9-0 9 2. Włochy 3 3 0 9-1 9 3. Węgry 3 1 2 5-7 4 4. Białoruś 3 1 2 3-6 3 5. Szwajcaria 3 1 2 3-8 2 6. Słowacja 3 0 3 2-9 0





grupa D

Ukraina - Szwecja 3:0 (25:23, 25:17, 25:20)

ME siatkarek grupa D M Z P sety pkt 1. Turcja 4 4 0 12-1 12 2. Holandia 3 3 0 9-1 9 3. Ukraina 4 2 2 6-7 6 4. Szwecja 4 2 2 6-8 5 5. Finlandia 4 0 4 3-12 1 6. Rumunia 3 0 3 2-9 0

Turcja - Finlandia 3:0 (25:19, 25:12, 25:15)