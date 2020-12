Piłkarz reprezentacji Włoch Mario Balotelli, od przerwy letniej pozostający bez klubu, ma wznowić karierę w drugoligowej Monzy. Jej właścicielem jest były trzykrotny szef włoskiego rządu Silvio Berlusconi.

Mario Balotelli / FILIPPO VENEZIA / PAP/EPA

Prezes Berlusconi jest pełen entuzjazmu. Przekazałem słuchawkę telefonu Mario, rozmawiali ze sobą - powiedział Adriano Galliani, dyrektor klubu i prawa ręka Berlusconiego, cytowany przez agencję Ansa.

W poniedziałek Balotelli ma przejść badania lekarskie i jeśli wyniki będą zadowalające, podpisze kontrakt do 30 czerwca 2021 roku. Według Gallianiego 30-letni zawodnik potrzebuje kilku tygodni, aby osiągnąć wysoką formę.



W przeszłości Balotelli grał m.in. w Interze Mediolan, AC Milan, Manchesterze City i Liverpoolu, a ostatnio w Brescii. W reprezentacji Włoch wystąpił 36 razy w latach 2010-2018 i strzelił 14 bramek, w tym dwie w wygranym 2:1 meczu z Niemcami w półfinale mistrzostw Europy w 2012 roku w Warszawie.



Ciemnoskóry napastnik wciąż jest w kręgu zainteresowań selekcjonera Roberto Manciniego, który w jednym z październikowych wywiadów żałował, że Mario nie może znaleźć klubu, bo "byłby bardzo użyteczny" w przyszłorocznych mistrzostwach Europy.



Monza, klub z przedmieść Mediolanu, została kupiona przez Berlusconiego we wrześniu 2018 roku za trzy miliony euro. Rok wcześniej były premier Włoch sprzedał AC Milan za 740 mln euro.



Monza jest beniaminkiem Serie B, ale przed tym sezonem wzmocniła skład i ma ambicje walczyć o ekstraklasę. Obecnie zajmuje ósme miejsce w tabeli, ze stratą dziewięciu punktów do prowadzącej Salernitany.