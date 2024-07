Sezon Rajdowych Mistrzostw Europy (ERC) jest na półmetku. Cztery pozostałe rundy najstarszego rajdowego cyklu świata to imprezy asfaltowe - pierwszą z nich będzie 12. Rajd Rzymu, który odbędzie się w dniach 26-28 lipca. W stawce nie może zabraknąć Miko Marczyka i Szymona Gospodarczyka z załogi Orlen Team.

Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk z Orlen Team / Materiały prasowe

12. Rajd Rzymu będzie stanowił piątą rundę sezonu Rajdowych Mistrzostw Europy. Po dwóch niezwykle szybkich imprezach szutrowych, stawka ERC powraca zatem na asfalt, pozostanie na nim już do końca sezonu.

W rywalizacji udział wezmą Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Dla załogi Orlen Team będzie to trzeci start w okolicach Wiecznego Miasta. Najlepszy wynik osiągnęli w 2021 roku, zajmując 5. miejsce.

Bazą rajdu tradycyjnie będzie miejscowość Fiuggi w regionie Lacjum. Na zawodników czeka 13 odcinków specjalnych o łącznej długości ponad 189 kilometrów.

Orlen Team przed Rajdem Rzymu Materiały prasowe

Co warto zobaczyć?

Rywalizacja rozpocznie się piątkowego wieczora od widowiskowego superoesu pod rzymskim amfiteatrem Flawiuszów (Koloseum).

W sobotę warto zwrócić uwagę przede wszystkim na próbę "Santopadre - Fontana Liri", natomiast w niedzielę na oes "Rocca di Cave - Subiaco". Długość pierwszego to bez mała 29 kilometrów, drugiego ponad 32. To tutaj mogą rozstrzygnąć się losy rajdu.

Komentarze Miko Marczyka i Szymona Gospodarczyka

Do zmagań przystąpi 90 załóg, z czego aż 43 będą rywalizowały samochodami Rally2. Wśród nich są oczywiście Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk, którzy wystartują Skodą Fabią RS Rally2. W okolicach Rzymu zaprezentuje się też oczywiście cała czołówka mistrzostw Europy oraz lokalni kierowcy, którzy na każdej rundzie ERC są niezwykle szybcy. Rajd Rzymu nie będzie stanowił pod tym względem wyjątku.

Jesteśmy już we Włoszech, niedaleko Monte Cassino, gdzie przeprowadziliśmy testy przed Rajdem Rzymu. Powracamy na asfalt i to na pewno będzie trudne wyzwanie. Ostatnie miesiące to starty w bardzo szybkich rajdach szutrowych, więc teraz musimy się przestawić na nową nawierzchnię. Na pewno będziemy musieli zmienić nieco percepcję dróg i dostosować nasz opis. W dodatku asfaltową część sezonu od razu rozpoczynamy od szybkiego i bardzo przyczepnego rajdu - zauważył Miko Marczyk.

Z Rajdem Rzymu mamy bardzo dobre wspomnienia. Potrafiliśmy prezentować tutaj dobre tempo, walcząc również z włoskimi kierowcami. Oczywiście i tym razem na rajdzie pojawi się cała czołówka Rajdowych Mistrzostw Europy oraz najlepsi kierowcy lokalni, więc skala trudności znów będzie bardzo wysoka. Szczególnie, że mamy w tym rajdzie odcinki specjalne o długości około 30 kilometrów, co na pewno będzie dużym wyzwaniem - zarówno dla załóg, jak i dla samochodów - podsumował kierowca Orlen Team.

O Orlen Team

W składzie Orlen Team jest Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk.

Marczyk ma 28 lat, urodził się 24 października 1995 roku w Łodzi. Rozpoczynał przygodę z motorsportem od kartingu, gdzie trzykrotnie został Mistrzem Polski w Kartingu Halowym. Rywalizację w rajdach rozpoczął w 2016 roku startami w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Śląska, gdzie od razu zajął 3. miejsce w jednym z najlepiej obsadzonych sezonów w historii cyklu;

Szymon Gospodarczyk ma 39 lat, urodził się 19 maja 1985 roku w Rabce Zdrój. Swoją przygodę z rajdowym pilotażem rozpoczął w 2005 roku od startów w Rajdowym Samochodowym Pucharze PZM.

Załoga startuje razem od sezonu 2017 - wówczas wywalczyli mistrzostwo Polski w klasie Open N. W kolejnych latach Marczyk i Gospodarczyk wywalczyli dwa tytuły mistrzów Polski w klasyfikacji generalnej, a Miko został najmłodszym mistrzem Polski w historii;

Do ich największych sukcesów międzynarodowych należą m.in.: tytuł mistrzów Europy juniorów, drugich wicemistrzów Europy w klasyfikacji generalnej, wygrana w ORLEN Rajdzie Polski, 5 miejsc na podium w mistrzostwach Europy oraz 4 miejsca na podium w mistrzostwach świata.