Od dwóch dni testują swoje auto na katalońskich asfaltach. To powrót do walki na rajdowych oesach po ponad dwumiesięcznej przerwie. Polska załoga, Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk, szykuje się do startu w weekendowym Rajdzie Katalonii. Ostatnio ich zmagania mogliśmy obserwować w Rajdzie Finlandii, w trakcie którego stanęli na najniższym stopniu podium w kategorii WRC2 Junior i zajęli szóste miejsce w kategorii WRC2 Open. Tam jednak rywalizowali na szutrach. Teraz przyjdzie czas na asfalt!

/ ORLEN Team / Materiały prasowe Załoga jest już po drugim dniu testów przed Rajdem Katalonii. Panowie testowali auto na szybkim i szerokim odcinku testowym. Zawodnicy, którzy tu wcześniej startowali, mówią, że tak właśnie wygląda ten rajd - przypomina Miko Marczyk. Rajdowiec wczoraj testował auto na zupełnie innym odcinku. Ten wczorajszy był sporo węższy i wymagał nieco więcej precyzji od kierowcy. Marczyk i Gospodarczyk na testach przed Rajdem Katalonii ORLEN Team / Materiały prasowe Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk reprezentują barwy Orlen Teamu. Załoga skody ma też na swojej rajdówce logo RMF FM. / ORLEN Team / Materiały prasowe Zobacz również: Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel - ORLEN Team przed domową rundą

Opracowanie: Paweł Kmiecik