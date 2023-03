Marcin Lijewski został trenerem reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych. Zastąpił tymczasowo pełniącego tę funkcję Bartosza Jureckiego, który zespołem narodowym kierował tylko w dwóch marcowych meczach przeciwko Francji.

Marcin Lijewski / Wojtek Jargiło / PAP

Na początku lutego Związek Piłki Ręcznej w Polsce ogłosił, że po nieudanych mistrzostwach świata umowa z trenerem Patrykiem Romblem nie zostanie przedłużona.

O tego momentu związek prowadził rozmowy z kilkoma kandydatami. Jurecki został wytypowany tylko jako trener tymczasowy w dwóch marcowych meczach eliminacyjnych Euro 2024. W Gdańsku mistrzowie olimpijscy wygrali 38:26, a kilka dni później po bardziej wyrównanym meczu 30:27.

Kwalifikacje zakończą się meczami - wyjazdowym 27 kwietnia z Włochami i trzy dni później w Ostrowie Wlkp. z Łotwą. Biało-czerwonych poprowadzi już Lijewski, w przeszłości wielokrotny reprezentant kraju, srebrny i brązowy medalista mistrzostw świata.

Moje marzenie odnośnie pracy z reprezentacją jeszcze się nie spełniło. Ono się spełni, gdy z drużyną będę odnosił sukcesy. Dopiero otworzyły się kolejne drzwi i dziękuję tym, którzy mi to umożliwili. Zdaję sobie sprawę, że przed nami dużo pracy - powiedział.

Marcin Lijewski to medalista mistrzostw świata (srebrny 2007 i brązowy 2009), w których był wybierany do drużyny gwiazd jako prawy rozgrywający, olimpijczyk z Pekinu. Zaliczany do najwybitniejszych polskich piłkarzy ręcznych.

W latach 1997-2013 w narodowych barwach rozegrał 250 meczów, w których zdobył 709 goli.

Pierwszy Polak, który triumfował w Lidze Mistrzów (z HSV Hamburg w 2013). Trzykrotny mistrz Polski, dwa razy wygrywał mistrzostwo Niemiec. Zaliczył epizod jako trener młodzieżowej reprezentacji Polski.

Był szkoleniowcem Wybrzeża Gdańsk (2015-2017) i Górnika Zabrze (2019-2022), z którym wywalczył brązowy medal.