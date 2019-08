Piłkarze Liverpoolu pokonali Chelsea Londyn w rzutach karnych 5-4 i po raz czwarty w historii zdobyli Superpuchar UEFA. Po 90 minutach był remis 1:1, a po dogrywce 2:2.

Piłkarze Liverpoolu cieszą się ze zwycięstwa / SEDAT SUNA / PAP/EPA

Po raz pierwszy w historii Superpucharu UEFA o trofeum walczyły dwa kluby z Anglii. Faworytem był Liverpool. Od początku przewaga należała do "The Reds", których napędzali przede wszystkim Mohamed Salah i Sadio Mane. Chelsea napór jednak przetrwała i z czasem przejęła inicjatywę. W 36. minucie świetnym podaniem popisał się Christian Pulisic. Oliver Giroud znalazł się sam na sam z bramkarzem Liverpoolu Adrianem i okazji nie zmarnował.



Podopieczni trenera Juergena Kloppa odpowiedzieli tuż po przerwie. Z bliskiej odległości piłkę do bramki londyńczyków wbił Mane. Później tempo nieco osłabło i żadnej ze stron nie udało się rozstrzygnąć meczu w regulaminowym czasie. Dogrywkę lepiej zaczął Liverpool, dla którego w 95. minucie potężnym strzałem drugiego gola zdobył Mane.





Sędzia Stephanie Frappart / SEDAT SUNA / PAP/EPA



Prowadzenie utrzymało się jednak tylko sześć minut. Adrian sfaulował w polu karnym Tammy'ego Abrahama i Frappart bez wahania podyktowała rzut karny. Francuzka została w środę pierwszą kobietą, która prowadziła mecz męskich drużyn w jakimkolwiek europejskim pucharze. Pewnym wykonawcą "jedenastki" okazał się Jorginho.



Frappart dwukrotnie nie uznała bramki dla Chelsea z powodu pozycji spalonej. W pierwszej sytuacji w decyzji pomógł jej system zapisu wideo VAR.



W serii rzutów karnych piłkarze obu drużyn długo byli bezbłędni. Pomylił się dopiero kończący piątą kolejkę Abraham. Napastnik Chelsea posłał piłkę w środek bramki i Adrian zdołał ją zatrzymać.



32-letni Hiszpan to niespodziewany bohater Liverpoolu. Adrian kontrakt podpisał niespełna dwa tygodnie temu i miał być tylko rezerwowym. W pierwszej połowie meczu z Norwich kontuzji łydki doznał jednak podstawowy bramkarz Alisson Becker, a jego absencja może potrwać nawet dwa miesiące.



Liverpool wcześniej po to trofeum sięgał w 1977, 2001 i 2005 roku.



Piłkarze Liverpoolu po wygranym meczu / TOLGA BOZOGLU / PAP/EPA





Liverpool - Chelsea Londyn 2:2 po dogr. (1:1, 0:1), karne 5-4.



Bramki: dla Liverpoolu - Sadio Mane (48, 95); dla Chelsea - Olivier Giroud (36), Jorginho (101-karny).



Sędzia: Stephanie Frappart (Francja).



Liverpool: Adrian - Joe Gomez, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson (91. Trent Alexander-Arnold) - James Milner (64. Georginio Wijnaldum), Fabinho, Jordan Henderson - Alex Oxlade-Chamberlain (46. Roberto Firmino), Mohamed Salah, Sadio Mane (103. Divock Origi).



Chelsea: Kepa Arrizabalaga - Emerson, Andreas Christensen (85. Fikayo Tomori), Kurt Zouma, Cesar Azpilicueta - Mateo Kovacic (101. Ross Barkley), N'Golo Kante, Jorginho - Pedro, Olivier Giroud (74. Tammy Abraham), Christian Pulisic (74. Mason Mount).