Wyrównana walka

Spotkanie rozpoczęło się o 15:20. Polka podjęła walkę i dzielnie walczyła o awans do kolejnej rundy, jednak to nie wystarczyło na dobrze dysponowaną 26-latkę urodzoną w São Paulo. W pierwszym secie poznanianka została pokonana 5:7. Mimo przegranego serwisu w trzecim gemie, 31-latka w dziesiątym gemie wyrównała na 5:5 przełamując przeciwniczkę. Kluczowy okazał się 11 gem, w którym Brazylijka przełamała Polkę i później "dociągnęła" seta do końca.

Gorzka porażka

Początkowo drugi set był pod dyktando Beatriz Haddad Maii. Brazylijka przełamała Magdę Linette dwukrotnie, zapewniając sobie prowadzenie 4:0. Polska reprezentantka przejęła jednak inicjatywę w trzech następnych gemach. Linette miała swoją okazję na wyrównanie w postaci dwóch "break pointów" w 8 secie na 4:4. Nie wykorzystała jednak swojej szansy, co doprowadziło do porażki 4:6. Ostatecznie Linette przegrała 0-2.

To drugie zawody z rzędu, w których Magda Linette odpada w 1/16 finału. We wcześniejszym turnieju w Madrycie Polka musiała uznać wyższość 16-letniej Mirry Andriejewy przegrywając 3:6, 3:6.



Autor: Kacper Malinowski