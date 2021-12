Reprezentacja Polski w piłce nożnej poznała rywali w Lidze Narodów. Polacy po raz trzeci będą rywalizować w najmocniejszej dywizji A. Drużyna Paulo Sousy zmierzy się Belgią, Holandią i Walią. Losowanie trzeciej edycji tych rozgrywek odbyło się w Nyonie. Spotkania zostaną rozegrane w 2022 roku.

Reprezentacja Polski zmierzy się z Belgią, Walią i Holandią / PAP, Andrzej Lange / PAP

Z najmocniejszego koszyka do naszej grupy trafiła reprezentacja Belgii. Od poprzedniego spotkania z tą drużyną minęło już 14 lat. Ostatni mecz rozegrany w Chorzowie w 2007 roku wygraliśmy 2:0 po dwóch bramkarz Ebiego Smolarka. Od tego czasu Belgowie poszli mocno do góry. W rankingu FIFA zajmują obecnie pierwszą pozycję. Mundial w 2018 roku ukończyli na najniższym stopniu podium. Z Euro 2020 pożegnali się w ćwierćfinale. Bardzo skuteczni byli także w tegorocznych eliminacjach do mistrzostw świata. Z ośmiu meczów wygrali sześć. Zdobyli komplet punktów na swoim terenie, a na wyjazdach remisowali z Czechami i Walią.

Spośród drużyn z drugiego koszyka trafiliśmy na Holandię, z którą w przeszłości graliśmy już w Lidze Narodów. Za kadencji Jerzego Brzęczka biało-czerwoni przegrali na wyjeździe 0:1 i w Chorzowie 1:2. Z najsłabszego, czwartego koszyka wylosowaliśmy z kolei reprezentację Walii, z którą mamy korzystny bilans gier, choć trzeba dodać, że od ponad dekady obie drużyny ze sobą nie grały. Jeżeli chcemy utrzymać się w dywizji A, to właśnie z Walią powinniśmy wygrywać. Cztery mecze Ligi Narodów rozegrany w czerwcu. Dwa kolejne we wrześniu.

Nasi rywale z baraży o mundial - Rosjanie, z którymi zagramy w marcu, rywalizować będą w dywizji B. W grupie trafili na Islandię, Izrael i Albanię. Pytanie, w jakich humorach po barażach Rosja przystąpi do Ligi Narodów. Dokładne składy grup w dywizjach C i D poznamy po barażach Cypr-Estonia i Kazachstan-Mołdawia. Wygrali z tych par zagrają w dywizji C. Przegrani trafią na najniższy poziom rozgrywek.

Wyniki losowania piłkarskiej Ligi Narodów

Skład grup dywizji A:

Grupa 1: Francja, Dania, Chorwacja, Austria

Grupa 2: Hiszpania, Portugalia, Szwajcaria, Czechy

Grupa 3: Włochy, Niemcy, Anglia, Węgry

Grupa 4: Belgia, Holandia, Polska, Walia

Skład grup dywizji B:

Grupa 1: Ukraina, Szkocja, Irlandia, Armenia

Grupa 2: Islandia, Rosja, Izrael, Albania

Grupa 3: Bośnia i Hercegowina, Finlandia, Rumunia, Czarnogóra

Grupa 4: Szwecja, Norwegia, Serbia, Słowenia

Skład grup Dywizji C:

Grupa 1: Wyspy Owcze, Litwa, Luksemburg, Turcja

Grupa 2: Cypr/Estonia, Kosowo, Grecja, Irlandia Północna

Grupa 3:Kazachstan/Mołdawia, Azerbejdżan, Białoruś, Słowacja

Grupa 4: Gibraltar, Gruzja, Macedonia Północna, Bułgaria

Skład grupy dywizji D:

Grupa 1: Łotwa, Andora, Kazachstan/Mołdawia, Liechtenstein

Grupa 2: San Marino, Cypr/Estonia, Malta