​Hiszpania rozgromiła przed własną publicznością wicemistrza świata Chorwację 6:0, a brązowy medalista mundialu Belgia pokonał na wyjeździe Islandię 3:0 we wtorkowych meczach najwyższej dywizji piłkarskiej Ligi Narodów.

W MŚ w Rosji Chorwaci dotarli do finału (przegrali z Francją 2:4), ale we wtorek nie mieli nic do powiedzenia, mimo że zagrali w silnym składzie. Na murawę wybiegli m.in. Luka Modric, Ivan Perisic czy Ivan Rakitic. Ten ostatni rozegrał setny mecz w barwach narodowych.

To najwyższa porażka Chorwacji w jej historii. Z kolei "La Roja" jest niepokonana w spotkaniach o stawkę przed własną publicznością od 2003 roku. W grupie A4 rywalizuje także Anglia, która wcześniej przegrała na Wembley z Hiszpanią 1:2.



W grupie A2 popularna nie tylko w ojczyźnie reprezentacja Islandii poniosła drugą porażkę. Wcześniej została rozgromiona przez Szwajcarię 0:6, a we wtorek nie dała rady trzeciej na mundialu w Rosji ekipie Belgii - 0:3.



Liga Narodów to nowa formuła rozgrywek, która częściowo zastępuje dotychczasowe mecze towarzyskie. Zrzeszone w Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) federacje zostały podzielone na cztery dywizje: A, B, C i D, na podstawie rankingu tej organizacji (innego niż FIFA). Dywizje A i B liczą po 12 zespołów, C - 15, a D - 16. W każdej z dywizji powstały cztery grupy, złożone z trzech lub czterech zespołów, aby każda reprezentacja mogła rozegrać po cztery lub sześć spotkań (systemem mecz i rewanż).



Wyniki meczów 2. kolejki piłkarskiej Ligi Narodów:

A2: Islandia - Belgia 0:3 (0:2)



A4: Hiszpania - Chorwacja 6:0 (3:0)



B3: Bośnia i Herc. - Austria 1:0 (0:0)



C2: Finlandia - Estonia 1:0 (1:0)



C2: Węgry - Grecja 2:1 (2:1)



D2: Mołdawia - Białoruś 0:0



D2: San Marino - Luksemburg 0:3 (0:2)



