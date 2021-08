Eduardo Camavinga został piłkarzem Realu Madryt. 18-letni Francuz przeszedł ze Stade Rennes za kwotę 30 mln euro.

Eduardo Camavinga / FEP / PAP

Piłkarz w hiszpańskim klubie podpisał sześcioletni kontrakt do 30 czerwca 2027 roku.

Camavinga to jeden z największych talentów młodego pokolenia. Zainteresowane nim były także inne kluby, m.in. Chelsea Londyn, Manchester United i Paris Saint Germain.



We wrześniu 2020 w wieku zaledwie 17 lat zadebiutował w reprezentacji Francji. Camavinga urodził się w Angoli i wieku dwóch lat przeprowadził się do Francji. W listopadzie 2019 uzyskał francuskie obywatelstwo.