Piotr Zieliński zdobył bramkę, a Arkadiusz Milik popisał się asystą przy trafieniu Lorenzo Insigne w wygranym przez Napoli na wyjeździe z FC Zurich 3:1 pierwszym meczu 1/16 finału piłkarskiej Ligi Europy.

Salim Khelifi i Piotr Zieliński / WALTER BIERI / PAP/EPA

Milik w jedenastej minucie wywarł presję na szwajcarskim bramkarzu. Ten źle przyjął piłkę, napastnik reprezentacji ją przejął i dograł do Insignie, który trafił do pustej bramki. 10 minut później było już 2:0, a na listę strzelców wpisał się Jose Maria Callejon.



Zieliński natomiast z gola cieszył się w 77. minucie. Wpadając w pole karne otrzymał podanie od Callejona, minął dwóch obrońców i mocnym strzałem trafił w krótki róg. W końcówce rozmiary porażki z rzutu karnego zmniejszył Benjamin Kololli.



Asystę zaliczył także Tomasz Kędziora. Jego Dynamo Kijów zremisowało na wyjeździe z Olympiakosem Pireus 2:2. W 28. minucie rozpędzony Polak wślizgiem zagrał piłkę w greckie pole karne, a gola na 1:1 zdobył Witalij Bujalski. Prowadzenie gospodarzom w dziewiątej minucie dał Ahmed Hassan Koka, w 40. ponownie wyprowadził ich na nie Gil Dias.



Dynamo wyrównało w 89. minucie za sprawą Benjamina Verbica i jest w dobrej sytuacji przed rewanżem. W końcówce Kędziora został ukarany żółtą kartką.



Z Polaków w czwartek na boisku pojawił się jeszcze Jakub Piotrowski, ale dopiero w 87. minucie. Jego Genk bezbramkowo zremisował w Pradze ze Slavią.



Do największej niespodzianki doszło w Borysowie, gdzie miejscowe BATE pokonało Arsenal Londyn 1:0. Zwycięstwo gospodarzom dało trafienie Stanisława Drahuna tuż przed końcem pierwszej połowy. Arsenal zdecydowanie dłużej utrzymywał się przy piłce, ale nie potrafił sforsować białoruskiej obrony. Sfrustrowani "Kanonierzy" mecz kończyli w dziesiątkę. W 85. minucie czerwoną kartkę za uderzenie rywala łokciem zobaczył Alexandre Lacazette.



Nie zawiódł drugi londyński klub - Chelsea. "The Blues" wygrali na wyjeździe z Malmoe FF 2:1. Bramki dla gości zdobyli Ross Barkley i Olivier Giroud. W teoretycznie najbardziej wyrównanej parze Sevilla wygrała w Rzymie z Lazio 1:0. Gola w 22. minucie strzelił Wissam Ben Yedder.



W 1/16 finału grają zwycięzcy oraz wicemistrzowie 12 grup Ligi Europejskiej, a także drużyny z trzecich miejsc w Lidze Mistrzów (FC Brugge, Inter Mediolan, Napoli, Galatasaray Stambuł, Benfica Lizbona, Szachtar Donieck, Viktoria Pilzno i Valencia). Rewanże zaplanowano na 20 i 21 lutego.