Lider tabeli niemieckiej ekstraklasy piłkarskiej RB Lipsk pozyskał z Dinama Zagrzeb hiszpańskiego napastnika Daniego Olmo. Chorwacki klub otrzyma za transfer 20 milionów euro, a kolejne 10, gdy spełnione zostaną dodatkowe warunki.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

21-letni piłkarz podpisał kontrakt do 30 czerwca 2024. W sobotnim meczu z Eintrachtem Frankfurt jeszcze nie zadebiutuje, gdyż do zespołu dołączy w poniedziałek.



Olmo gry w piłkę uczył się w akademii Barcelony. Do Zagrzebia trafił w 2014 roku, a jesienią wystąpił z nim w fazie grupowej LM. W zeszłym roku poprowadził młodzieżową kadrę Hiszpanii do zwycięstwa w mistrzostwach Europy do lat 21. W finale strzelił bramkę, która dała wygraną z Niemcami.



RB Lipsk jest liderem Bundesligi. Po 18 kolejkach ma 40 punktów i o cztery wyprzedza drugi Bayern Monachium oraz trzecią Borussię Dortmund, która w tej kolejce już rozegrała mecz (5:1 z FC Koeln).