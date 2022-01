Bayern Monachium jest zdziesiątkowany przez pandemię koronawirusa. Mimo to Robert Lewandowski i spółka mają w piątek wznowić rozgrywki Bundesligi. Pierwszym rywalem Bawarczyków po świątecznej przerwie będzie Borussia Moenchengladbach. Wiele wskazywało, że mecz może zostać odwołany, ale jak na razie nie podjęto takiej decyzji.

Robert Lewandowski i Jamal Musiala / PAP/EPA

Bayern jest liderem Bundesligi z dziewięcioma punktami przewagi nad Borussią Dortmund. W piątek o 20.30 ekipa z Monachium w meczu 18. kolejki podejmie Borussię Moenchengladbach.



Póki co mecz ma dojść do skutku, mimo że w drużynie Bayernu wielu piłkarzy jest zakażonych koronawirusem. W ostatnich dniach coraz głośniej mówiło się o ewentualnym przełożeniu piątkowego spotkania. Taka decyzja jednak nie zapadła, chociaż Bayern o to wnioskował.





Lewandowski zdrowy

Wśród piłkarzy bawarskiego klubu, których testy na koronawirusa dały wynik pozytywny, nie ma Roberta Lewandowskiego.



Zakażeni piłkarze Bayernu to: Lucas Hernandez, Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Alphonso Davies i Leroy Sane. Co ciekawe większość z nich nie zdążyła wrócić z urlopów i kwarantannę odbywają za granicą.

Pozytywny wynik testu miał również drugi trener Bayernu Dino Toppmoeller. Dodatkowo kilku zawodników Bayernu wyjechało na Puchar Narodów Afryki. Łącznie trener Julian Nagelsmann nie może skorzystać w piątek aż z 13 piłkarzy.



Również piątkowy rywal Bayernu, Borussia Moenchengladbach, ma kilku zakażonych. To: Joe Scally, Mamadou Doucoure, Denis Zakaria i Keanan Bennetts.

Nagelsmann nie narzeka

- Nie zaliczam się do osób, które płaczą i narzekają. Chcę wygrać ten mecz - powiedział trener Bayernu Julian Nagelsmann, mimo że jego drużyna jest w trudnej sytuacji.



Borussia Moenchengladbach to niewygodny rywal dla Bayernu. Lewandowski i spółka poszukają w piątek rewanżu po klęsce z tym rywalem 0-5 w październiku w Pucharze Niemiec.