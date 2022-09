Na Stadionie Narodowym Robert Lewandowski odebrał z rąk byłego reprezentanta i trenera Ukrainy Andrija Szewczenki opaskę kapitańską w barwach tego kraju. Będzie ją nosił podczas meczów MŚ w Katarze. "To dla mnie wielki zaszczyt" - powiedział.

Robert Lewandowski / Shutterstock

To będzie dla mnie zaszczyt nosić tę opaskę kapitańską w barwach Ukrainy na mistrzostwa świata - zapewnił napastnik FC Barcelony. Podczas spotkania z dziennikarzami na murawie PGE Narodowego w Warszawie kapitan reprezentacji Polski zadeklarował chęć noszenia obu opasek w trakcie meczów mundialu.

Czułem, że to będzie fajny moment, by pokazać światu, co się wydarzyło na Ukrainie i zwrócić uwagę na to, że są to nasze realia - powiedział Lewandowski.

Cieszyłem się, że w taki sposób mogę wspierać całą Ukrainę. Są to jednak nasi sąsiedzi i tak samo jak oni wiemy, co to znaczy wojna - dodał napastnik Barcelony, który 26 lutego 2022 r. w trakcie meczu jego byłego klubu Bayernu Monachium z Eintrachtem Frankfurt pojawił się na murawie w opasce w barwach Ukrainy.

Ukraina nie zagra na mundialu w Katarze, po przegranym barażu z Walią (0:1). Biało-czerwonym udało się awansować dzięki wygranej w finale baraży ze Szwedami (2:0), po bramkach Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego.

Na mundialu Polska będzie rywalizowała w grupie C.

Zmierzy się z Meksykiem (22 listopada), Arabią Saudyjską (26 listopada) oraz Argentyną (30 listopada).