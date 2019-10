Marcin Lewandowski zdobył brązowy medal w biegu na 1500 m lekkoatletycznych mistrzostw świata w Dosze. Czasem 3.31,46 ustanowił rekord Polski. Triumfował Kenijczyk Timothy Cheruiyot - 3.29,26, a drugi był Algierczyk Taoufik Makhloufi - 3.31,38.

Marcin Lewandowski / Adam Warżawa / PAP



Cheruiyot był poza zasięgiem rywali. Od początku narzucił mocne tempo, którego nikt nie był w stanie utrzymać. To największy sukces w karierze 23-letniego biegacza. Za jego plecami toczyła się walka o pozostałe miejsca na podium.



Marcin Lewandowski zaczął spokojnie - po 800 metrach był 10., a po następnym okrążeniu ósmy. Końcówka w jego wykonaniu była jednak imponująca. Poprzedni najlepszy rezultat w kraju również należał do niego i był o 0,49 s gorszy. Ustanowił go w trakcie sierpniowych zawodów Diamentowej Ligi w Paryżu.





Marcin Lewandowski / Noushad Thekkayil / PAP/EPA



32-letni Polak zrewanżował się Jakobowi Ingebrigtsenowi za ubiegłoroczną porażkę w finale mistrzostw Europy. W niedzielę Norweg był tuż nim z wynikiem 3.31,70.