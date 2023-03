Niespełna 100 dni pozostało do rozpoczęcia Drużynowych Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce. Impreza w tym roku odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Rywalizacja będzie trwała aż 6 dni, a zobaczyć będzie można najlepszych lekkoatletów Starego Kontynentu.

Stadion Śląski na zdjęciu ilustracyjnym / Shutterstock

DME to najważniejsze na Starym Kontynencie zawody drużynowe, które w tym roku odbędą się w ramach III Igrzysk Europejskich. Na to wydarzenie przyjadą prawie wszystkie europejskie reprezentacje narodowe, a ich zmagania będzie można oglądać na legendarnym stadionie od 20 do 25 czerwca 2023 roku.

To pierwszy raz w historii, kiedy w ramach umowy między European Athletics, Europejskim Stowarzyszeniem Komitetów Olimpijskich oraz Województwem Śląskim wszystkie ligi Drużynowych Mistrzostw Europy zostaną rozegrane w jednym miejscu i ogromnie się cieszymy, że będzie to właśnie Stadion Śląski. Już od lat konsekwentnie pokazujemy, że to doskonałe miejsce na organizację imprez lekkoatletycznych o najwyższej randze. Z sukcesem zorganizowaliśmy już m.in. Drużynowe Mistrzostwa Europy w 2021 roku czy Memoriał Kamili Skolimowskiej 2022 w randze Diamentowej Ligi, która będzie tu gościć przez następnych 5 lat. Przed nami teraz kolejne wyzwanie i już nie możemy się doczekać, żeby powitać w Kotle Czarownic najlepszych lekkoatletów z całej Europy - mówi marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

W ramach DME 2023 w Chorzowie wystąpi prawie 50 drużyn, które zawalczą o awans lub spadek z poszczególnych lig. W ramach zawodów drużyny zostaną podzielone na 3 dywizje:

· Pierwsza Dywizja: Polska, Włochy, Wielka Brytania i NI, Niemcy, Hiszpania, Francja, Portugalia, Czechy, Holandia, Szwajcaria, Turcja, Finlandia, Szwecja, Grecja, Belgia,

· Druga Dywizja: Norwegia, Rumunia, Estonia, Węgry, Dania, Słowenia, Litwa, Bułgaria, Słowacja, Łotwa, Chorwacja, Islandia, Serbia, Cypr, Republika Mołdawii, Ukraina,

· Trzecia Dywizja: Luksemburg, Bośnia i Hercegowina, Malta, Czarnogóra, Gruzja, Armenia, Andora, Republika Macedonii Północnej, San Marino, Albania, AASSE (Athletic Association of Small States of Europe), Azerbejdżan, Kosowo, Austria, Irlandia, Izrael.

W programie zawodów znajdzie się w sumie 37 konkurencji lekkoatletycznych, w tym 18 męskich, 18 żeńskich i 1 mieszana. Zawodnicy zmierzą się w biegach sprinterskich, średniodystansowych i długodystansowych, biegach przez płotki i z przeszkodami, sztafetach, skoku wzwyż, o tyczce, w dal i trójskoku, pchnięciu kulą oraz rzucie dyskiem, młotem i oszczepem. Zmagania drużyn będzie można obserwować według harmonogramu, który został podzielony na poszczególne dywizje oraz sesje poranne i wieczorne:

· 1-3 dzień (20-22 czerwca 2023): Trzecia Dywizja - sesje poranne, Druga Dywizja - sesje wieczorne,

· 4-6 dzień (23-25 ​​czerwca 2023): Pierwsza Dywizja - sesje wieczorne.

Warto dodać, że Stadion Śląski był już organizatorem Drużynowych Mistrzostw Europy dwa lata temu, kiedy to na arenie pojawiło się 400 zawodników z 7 krajów, a reprezentacja Polski obroniła tytuł drużynowego mistrza Europy. Pierwotnie DME 2021 roku miały odbyć się w Mińsku, jednak ze względu na ciężką sytuację polityczną European Athelitcs podjęło decyzję o przeniesieniu zawodów w inne miejsce, a Stadion Śląski miał jedynie 6 miesięcy na zorganizowanie tak dużego wydarzenia. Tym bardziej cieszy więc to, że impreza okazała się wielkim sukcesem i została doceniona zarówno przez zawodników, dziennikarzy, jak również przez Euorpean Athletics, które po DME 2021 powierzyło Stadionowi organizację Drużynowych Mistrzostw w 2027 roku oraz Mistrzostw Europy w 2028 roku.

Organizacja DME 21, jak i sam Stadion Śląski zostały ocenione bardzo dobrze, co jest wielką nobilitacją, ale też podnosi poprzeczkę oraz motywuje do dalszego działania. Wierzę, że DME 23 zakończą się zarówno wielkim sukcesem organizacyjnym, jak również sportowym dla naszej reprezentacji, która ­- mam nadzieję - znów obroni na naszej arenie tytuł mistrza Europy - podkreśla prezes zarządu Stadionu Śląskiego Jan Widera.