​Dirk Nowitzki, który latem podpisał roczny kontrakt z Dallas Mavericks, zespołem w którym występuje w lidze NBA od początku kariery, opuści początek sezonu 2018/19, swojego 21. w historii. Niemiecki koszykarz nadal przechodzi rehabilitację stawu skokowego - poinformował klub. Występy koszykarza w 21. sezonie w barwach Dallas będą oznaczały rekord ligi.

Nie wiadomo, ile tygodni nowego sezonu zabraknie 40-letniego niemieckiego koszykarza na parkietach NBA. W kwietniu poddał się operacji lewej nogi.

To będzie kilka tygodni, ale trudno powiedzieć teraz kiedy zagra. Nie ma żadnej "sztywnej" daty powrotu. Czasami pewne sprawy rozwiązują się szybciej niż się zakłada, ale niczego nie da się przewidzieć. Operacja przebiegła pomyślnie. Z nogą jest coraz lepiej, ale nadal nie wykonał żadnej znaczącej pracy (treningowej - PAP) - powiedział trener Mavericks Rick Carlisle.



Występy niemieckiego koszykarza w 21. sezonie w barwach Dallas będą oznaczały rekord ligi, bo nikt wcześniej nie był tak długo związany z jednym klubem. Przez 21 lat w NBA grali wcześniej Robert Parish, Kevin Willis i Kevin Garnett, ale w różnych ekipach.



W rozpoczynającym się we wtorek nowym sezonie Niemiec ma zarobić pięć milionów dolarów. Na mocy wcześniejszych umów z teksańskim klubem wzbogacił się o ponad 250 mln dolarów.



W rozgrywkach 2017/18 wystąpił w 77 spotkaniach i zdobywał średnio 12 pkt, miał 5,7 zbiórki i przebywał na parkiecie 24,7 min. Przekroczył tym samym 50 tysięcy minut w NBA, co wcześniej udało się tylko kilku graczom (w tej elitarnej grupie są: Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kevin Garnett, Jason Kidd i Elvin Hayes).



Nowitzki w 2011 roku poprowadził Mavericks do mistrzostwa i został wówczas najbardziej wartościowym graczem (MVP) finałów. Jest 13-krotnym uczestnikiem Meczu Gwiazd, a na liście najskuteczniejszych strzelców wszech czasów zajmuje szóste miejsce (31 187 pkt) i plasuje się najwyżej spośród wciąż występujących na parkietach NBA (prowadzi w niej Abdul-Jabbar - 38 387). Niemiec jest jednocześnie jedynym zawodnikiem spoza USA, który przekroczył 30 000 punktów.

