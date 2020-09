Piłkarze Lecha Poznań pokonali w Sztokholmie Hammarby IF 3:0 (0:0) w meczu drugiej rundy eliminacyjnej Ligi Europy i awansowali do kolejnej fazy rozgrywek. W 3. rundzie zmierzą się zwycięzcą pary OFI Kreta - Apollon Limassol.

Drużyna Lecha Poznań ciesząca się z awansu do kolejnej rundy eliminacji / STEFAN JERREVANG / PAP/EPA

Do przerwy poznaniacy stworzyli nieco więcej sytuacji, ale i piłkarze Hammarby też mieli swoje szanse i kilkakrotnie Filip Bednarek ratował drużynę od utraty gola.



Gospodarze najwięcej zagrożenia spodziewali się ze strony ich rodaka Mikaela Ishaka, który pochodzi spod Sztokholmu. Nowy napastnik "Kolejorza" imponuje skutecznością w ekstraklasie (cztery bramki w trzech meczach), a dwa trafienia dorzucił w meczu 1. rundy eliminacji LE z FK Valmierą. I rzeczywiście Ishak był aktywny od samego początku, znakomicie funkcjonowała lewa strona Lecha; po akcjach Tymoteusza Puchacza i Jakuba Kamińskiego sporo pracy mieli obrońcy Hammarby.



W defensywie poznaniakom zdarzało się popełniać błędy. Bednarek wygrał pojedynki sam na sam z Aronem Johnsonem i Gustavem Ludwigsonem. Podopieczni Dariusza Żurawia swoich szans szukali w strzałach z dystansu, ale ich celność pozostawiała wiele do życzenia.

W 42. minucie mogło być 1:0 dla lechitów. Ishak otrzymał idealne podane od Dani Ramireza, ale w sytuacji jeden na jeden trafił w nogi interweniującego Davida Ousteda.



Pedro Tiba w trakcie meczu z Hammarby IF / STEFAN JERREVANG / PAP/EPA

Po zmianie stron dominowali już lechici, choć bramka zdobyta przez Tibę była prezentem ze strony Kalle Bjorklunda, który stojąc przed swoim polem karnym źle przyjął piłkę od partnera z drużyny, potem nieudolnym wślizgiem próbował podawać do bramkarza. Futbolówkę przejął Portugalczyk i efektowną "podcinką" pokonał Ousteda.



Po zdobyciu bramki poznaniakom grało się łatwiej, a Szwedzi poczynali sobie coraz ostrzej. W 63. minucie za uderzenie Tiby w twarz drugą żółtą kartkę otrzymał Andersen. Gospodarzom powoli brakowało sił i utrzymania nerwów na wodzy; kolejni zawodnicy Hammarby byli blisko udania się do szatni przed czasem.



Przewagę liczebną wicemistrzowie Polski udokumentowali w ostatnich fragmentach gry. Najpierw Kamiński zdecydował się na strzał z dystansu i po lekkim rykoszecie piłka ugrzęzła w siatce.

W końcówce spotkania w barwach "Kolejorza" zadebiutował Izraelczyk Mohammad Awwad, ale to nie on był bohaterem ostatniej akcji. Znakomitym uderzeniem z linii pola karnego popisał się inny rezerwowy Filip Marchwiński i nie dał szans bramkarzowi gospodarzy, ustalając wynik spotkania.



W czwartek lechici poznają rywala w kolejnej rundzie kwalifikacyjnej. Będzie nim zwycięzca pary OFI Kreta - Apollon Limassol, który będzie też jednocześnie gospodarzem spotkania w 3. rundzie. Pojedynki tej fazy rozgrywek zaplanowano na 23 i 24 września.

Hammarby IF - Lech 0:3 (0:0)

Bramki: 0:1 Pedro Tiba (55), 0:2 Jakub Kamiński (89), 0:3 Filip Marchwiński (90+3).



Żółta kartki: Hammarby IF - Mohanad Jeahze, Jeppe Andersen, Serge-Junior Matrinsson, David Ousted, Abdul Khalili, Alexander Kacaniklic; Lech Poznań - Dani Ramirez, Jakub Kamiński, Michał Skóraś.



Czerwona kartka: Hammarby IF - Jeppe Andersen (za dwie żółte w 63. minucie).



Hammarby IF: David Ousted - Mads Fenger, Kalle Bjorklund, David Fallman (46. Richard Magyar), Mohanad Jeahze - Abdul Khalili, Serge-Junior Matrinsson, Aron Johannsson, Jeppe Andersen, Paulinho (77. Alex Kacaniklic) - Gustav Ludwigson.



Lech Poznań: Filip Bednarek - Alan Czerwiński, Lubomir Satka, Djordje Crnomarkovic, Tymoteusz Puchacz - Jan Sykora (73. Michał Skóraś), Pedro Tiba (84. Filip Marchwiński), Dani Ramirez, Jakub Moder, Jakub Kamiński - Mikkael Ishak (90. Mohammad Awwad).

Sędziował: Sascha Stegemann (Niemcy). Mecz bez udziału publiczności.

