Słynny francuski tyczkarz Renaud Lavillenie chce wystąpić w igrzyskach w 2024 roku, których gospodarzem będzie Paryż. Złoty i srebrny medalista olimpijski będzie miał wtedy prawie 38 lat. "Moim marzeniem, celem, który mam z tyłu głowy, jest Paryż" - powiedział.

Trzykrotny mistrz Europy chce rywalizować na najwyższym poziomie do 2021 roku.