Cezary Kulesza kontra Marek Koźmiński - ci dwaj kandydaci już oficjalnie staną do walki o fotel prezesa PZPN. Federacja potwierdziła spełnienie formalnych warunków obu kandydatur. Wybory odbędą się 18 sierpnia. Kto ma większe szanse na przejęcie gabinetu po Zbigniewie Bońku?

Cezary Kulesza / Artur Reszko / PAP

Na faworyta wyrasta dziś Cezary Kulesza, który prawdopodobnie może liczyć na poparcie dziewięciu lub dziesięciu związków wojewódzkich. A to właśnie lokalne ZPN-y mają najwięcej głosów delegatów. Wieloletni prezes Jagielloni Białystok wywalczył też poparcie większości klubów Ekstraklasy. To właśnie Kulesza ma być człowiekiem, który będzie dbał o interesy zespołów z najwyższej klasy rozgrywkowej. Poparcie dla tego kandydata ma deklarować również część zespołów z ligowego zaplecza.

Marek Koźmiński, który może liczyć na poparcie swojego małopolskiego bastionu, a jest to związek mający do dyspozycji aż 5 głosów. Poparcie dla Koźmińskiego przekażą najpewniej także związki z Pomorza. Wiceprezes do spraw zagranicznych bardzo wcześnie zadeklarował swoją kandydaturę, ale w kuluarach słychać, że po prostu odrobinę zaspał i zbyt późno rozpoczął kampanię. W tym czasie jego konkurent jeździł po Polsce i przekonywał do siebie lokalnych działaczy.

Do wyborów nowego prezesa PZPN pozostał niespełna miesiąc. O wyborze następcy Zbigniewa Bońka zdecyduje 118 delegatów. 60 głosów mają związki wojewódzkie. 32 głosy należą do klubów ekstraklasy. Kluby pierwszej ligi maja do dyspozycji w sumie 18 głosów. 3 głosy przysługują stowarzyszeniu trenerów, 2 kobiecemu futbolowi, 2 futsalowi oraz jeden głos ma stowarzyszenie sędziów.